Pia Tjelta viste frem kjæresten før den store festen

HAUGESUND/Dagbladet: I kveld skal Amanda-prisen deles ut i Haugesund, og kjente fjes fra film og TV ankom den røde løperen stivpyntet før showet.

Blant kjendisene var skuespiller Agnes Kittelsen , «Skam»-stjernen Tarjei Sandvik, Nils Ole Oftebro og den svenske skuespilleren Adam Pålsson.

Sistnevnte er for tiden aktuell i serien «Før vi dør», og har vært å se på en rekke svenske serier på NRK. Fra høsten av skal han filme i Oslo.

Glitret

På løperen lørdag kveld dukket flere store kjendiser opp for å feire filmåret. Mange av dem, spesielt de kvinnelige, var ikledd norsk design. Line Verndal stilte opp i Cecilie Melli og Lise Karlsnes dukket opp i ByTimo, for å nevne noen.

Det var imidlertid Pia Tjelta, kveldens programleder, som stjal kjoleshowet. I en glitrende kjole, som ikke var signert henne selv, uttalte hun at hun fortsatt var nervøs for kveldens store jobb.

- Nerverne er der fortsatt, men nå skal vi snart på. Det blir gøy, og jeg håper jo alt går bra, forteller hun.

Ved sin side hadde hun kjæresten Oddgeir Thune, som overfor Seoghør.no kunne fortelle at han var stolt av kjæresten. Det var i 2015 at paret avslørte at de hadde blitt sammen.

- Jeg tror det går bra i kveld. Hun er flink, forteller han.

Tjelta var ikke den eneste som gikk for glitter lørdag kveld. Amanda-utdelingen har tradisjon for å bringe frem norske skuespilleres store Hollywood-potensiale. Jamme Formoe gikk for romantisk, svensk design, mens Tinashe Williamson kjørte på i dansk drakt signert Stine Goya.

Mikkel Gaup hadde for anledningen tatt med seg tantene sine, kledd opp i vakre, samiske drakter. Se de lekre antrekkene under her.

Fikk rolle i erotisk trailer

På den røde løperen var også «SKAM»-stjernen Tarjei Sandvik Moe som ankom Amanda-utdelingen med kollegaen Andrea Bræin Hovig. Begge har nylig fått mye medieoppmerksomhet for sine roller i den erotiske thrilleren «En affære».

På spørsmål om dette kan sørge for at han mister «Skam»-stempelet, svarer han at det ikke er så viktig.

- Jeg er ikke Isak, og jeg tror folk skjønner det. Jeg bryr meg egentlig ikke stort om hva folk tenker, så dette er ikke et forsøk på å bli kvitt det stempelet, sier 18-åringen til Seoghør.no på den røde løperen lørdag kveld.

I filmen spiller Sandvik Moe mot kjæresten til Henrik Holm, skuespiller Lea Meyer. Holm spilte som kjent kjæresten til Tarjei i «Skam» på NRK,

Tarjei fortalte til Dagbladet denne uken at samarbeidet med den 26 år eldre Andrea går «dritbra», og var full av lovord om kollegaen.

Den erotiske thrilleren er ikke fri for intime scener, men ifølge Sandvik Moe har det vært uproblematisk å spille inn disse.

- Jeg synes Andrea er veldig attraktiv, akkurat som at Henrik (Holm, spilte kjæresten i «Skam», journ. anm.) er en veldig pen mann. Det er enkelt å finne en motivasjon, sa han i intervjuet, og røpte samtidig at han i forkant var redd for at det skulle bli kleint på sett.

Ble foreviget i asfalten

Tidligere på dagen ble Pia Tjelta og Bjørn Sundqvist foreviget i gågata i Haugesund ved å få hver sin stein i asfalten.

- Det var veldig stas, og jeg er veldig ydmyk og glad over dette, sa Pia Tjelta til Seoghør.no, og la til at hun var nervøs for kvelden.

«Og de nominerte er...»

Blant kveldens nominerte finner man filmene «Kongens nei», «Dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Børning 2» til prisen beste norske kinofilm.

Ruby Dagnall, Tuva Novothy og Tindra Hillestad Pack er de nominerte i kategorien beste kvinnelige skuespiller, mens Anders Baasmo Christiansen, Jesper Christensen og Kristoffer Joner er de nominerte i den mannlige kategorien.