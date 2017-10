Plutselig gikk brannalarmen under premieren: - Det er litt som å få diaré på bryllupsnatta

(Dagbladet): Torsdag var det premieren av det nye showet «Humorgalla» til komikerne Thomas Giertsen, Henrik Fladseth, Trond Hanssen, Atle Antonsen, Are Kalvø og Robert Stoltenberg

Det som kan krype og gå av kjendiser i Norge hadde samlet seg for å se, men ikke alt gikk etter planen for de seks komikerne.

Bare tre minutter ut i showet gikk nemlig brannalarmen, og publikum ble evakuert fra showet.

Ifølge Tom Bergstrøm i brannvesenet var det overdreven bruk av en røykmaskin som utløste alarmen, og heldigvis ble ingen skadet under hendelsen.

Forestillingen ble satt på pause, og etter 40 minutter kom komikerne omsider ut på scenen igjen.

- Det er litt som å få diaré på bryllupsnatta, uttalte Giertsen til en rungende latter i salen.

Tok med svigermor på date

Selv om ikke alt gikk etter planen for komikerne, var det flere kjendiser som gledet seg til å se det nye showet.

Blant de mange kjente fjesene som dukket opp på den rød løperen var blant andre skiskytter-stjerna Emil Hegle Svendsen (32) med samboeren, TV2-sportankeren Samantha Skogrand (28). Med seg på kveldens date hadde paret tatt med seg mora til Svendsen.

Det er sjeldent Svendsen og Skogrand er å se sammen på slike event, og ifølge Svendsen var det samboeren som hadde stelt i stand dette denne gangen.

- Det veldig viktig å ta seg tid til sånt som dette også, og glemme litt det man holder på meg i hverdagen. I hvert fall for Emil. Det å kunne gå ut kose og være litt normal, sier Skogrand til Dagbladet.

På privaten er det nemlig fullt kjør med jobb og trening, og det er ikke så ofte paret har tid til å kose seg på denne måten.

Emil er nemlig i full gang med opptrening til sitt fjerde OL i februar 2018, og nå er han egentlig bare klar for å stelle seg på startstreken.

- Jeg vil bare det nå. Dette er egentlig bare tidsfordriv, spøker skiskytteren, som legger til at han har som mål å stå på pallen i alle løp.

Skogrand derimot har et litt annet forhold til OL enn det kjæresten har.

- Jeg blir så nervøs når han holder på uansett, jeg orker ikke tenke på at det er OL-sesong. Han har slitt litt med sykdom i det siste, så jeg får bare krysse fingrene for at det går bra, forteller hun.

Flere overraskelser

For Thomas Giertsen stoppet ikke kvelden å overraske. Da forestillingen omsider tok slutt, uten mer dramatikk, dukket plutselig Juster-komiteen opp på scenen for å dele ut den prestisjetunge Leif Justers hederspris.

- Jeg syntes det var veldig overraskende, veldig hyggelig og veldig inspirerende, sier en veldig rørt Giertsen til Dagbladet.

Også kjendiser som Nils Ingar Ådne , Maria Mena og Else Kåss Furuseth var å se på den rød løperen i kveld.

