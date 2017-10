Politiet gjenopptar Sophie Elise-saken: - Har bevisene på min side

(Dagbladet): I september ble det kjent at politiet hadde henlagt toppblogger Sophie Elise Isachsens (22) anmeldelse av en rekke trusler og spredning av private bilder. Hun hadde anmeldt en gruppe brukere på Facebook for dette, men politiet valgte å henlegge anmeldelsen på grunnlag av bevisets stilling.

Flere reagerte på henleggelsen. Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten stilte blant annet spørsmål ved hva man gjør når man ikke blir hørt av rettsvesenet. Jurist Helene Lauvås mente henleggelsen var «umulig å forstå».

Isachsen og hennes advokat Per Andreas Bjørgan sendte inn en klage på henleggelsen, og har nå fått saken gjenopptatt. Det bekrefter begge parter overfor Dagbladet.

- Skikkelig overrasket

- Vi mente og begrunnet hvorfor vi mente dette var en sak som politiet burde se videre på, og er fornøyde med at statsadvokaten har gitt oss medhold i det, sier Bjørgan.

Hovedpersonen selv er også veldig fornøyd. Isachsen, som i mange år har drevet en av landets største blogger, forteller at hun ble henrykt av å få beskjeden.

- Jeg ble så glad! Skikkelig overrasket, for jeg hadde på en måte innstilt meg på nederlag etter at jeg gang på gang ble møtt med motgang når jeg var så sikker på å få hjelp, forteller hun til Dagbladet og fortsetter:

- Dette har gitt meg troen på min egen sak, men ikke minst på at liknende saker i framtida kan få bedre gjennomslag. Nå har jeg ikke fått dom enda, men håpet er der, og jeg kommer ikke til å gi meg før det skjer uansett, forklarer hun.

Det var i fjor høst at det ble kjent at det hadde pågått hets av 22-åringen i Facebook-gruppa «Mannegruppa Ottar». De fikk kritikk for å ha skrevet nedlatende om flere unge jenter, deriblant Isachsen. Flere av kommentarene var av seksuell karakter, mens andre var direkte drapstrusler.

Den gang vurderte bloggeren og hennes apparat å anmelde saken, noe de gjorde kort tid etterpå. De leverte flere skjermbilder til politiet, men anmeldelsen ble ikke tatt videre på grunn av «manglende bevis».

Isachsen sier til Dagbladet at hun håper det går hennes vei denne gangen.

- Jeg hadde jo bevisene på min side og en hel haug av materiale, jeg vet hva som har skjedd og hvem som har skyld i det. Jeg har ikke behov for at noe skal komme fram, jeg har bare behov for å få rettferdighet.

Kjente på skam

«På et punkt ble adressen min lagt ut i denne gruppen, og i etterkant av det mottok jeg flere brev i posten med trusler, i tillegg til at en mann (eller flere) gjentatte ganger har prøvd å klatre inn vinduet mitt. Henlagt. Manglende bevis», skrev Isachsen i september på bloggen sin.

Av andre anmeldte forhold finner vi spredning av private bilder og trusler. 22-åringen forteller nå at perioden, både før og etter anmeldelsen ble levert inn, har påvirket henne i stor grad.

- Den har gjort meg ganske usikker, og jeg har følt på hvordan det er å være liten mot et stort og sterkt system, forklarer hun og fortsetter:

- Jeg har følt på mye, men det som kanskje var verst å føle på var skam. Skam for at det skjedde med meg, jeg som skal være et «forbilde», og at så mange så det og kanskje ble skuffet - når jeg i bunn og grunn var offeret her. Med en gang jeg innså det, ble ting litt enklere og jeg fikk tilbake «fighteren» i meg, i stedet for å føle meg så forsvarsløs, avslører hun.

Avslutningsvis forteller 22-åringen at dette ikke bare angår henne, men også andre som får anmeldelsene sine henlagt. Hun håper dette kan være en vekker for flere.

- Vi har lover som skal beskytte oss mot hevnporno og trusler over nettet. Jeg vil bare se at de lovene faktisk funker og beskytter en når man trenger det.

Isachsen skriver på egen blogg at hun skal i samtaler med politiet fra og med november av.