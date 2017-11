Prins Carl Philip og prinsesse Sofia om småbarnslivet: - Det er kaos

(Dagbladet): For to måneder siden kunne prins Carl Philip (38) og prinsesse Sofia (32) stolt vise fram sitt nye familiemedlem, prins Gabriel Carl Walther.

Den vesle prinsen kom til verden 31. august, nesten halvannet år etter paret fikk sin førstefødte, prins Alexander (1).

I den nyeste utgaven av bladet Kupé har paret gitt et lengre intervju der blant annet småbarnslivet er et tema.

De nybakte tobarnsforeldrene melder om en kaotisk periode på Villa Solbacken, og legger ikke skjul på at hverdagen er preget av våkenetter og bleieskift.

- Det er kaos. Man må spise middag ganske seint. Det er litt annerledes med to barn enn med ett, sier prins Carl Philip, mens Sofia sier seg enig:

- Vi prøver å skape så mye familietid som mulig om kveldene og å få rutiner på plass. Men spør meg igjen om noen få måneder, haha. Gabriel sover og spiser mest nå, men vi har fortsatt noen små glimt av at det er tøffere med to barn. Men det er også dobbelt så mye kjærlighet, skryter hun.

Första bilden på Prins Gabriel! Prinsen är fotograferad på Villa Solbacken, fem dagar gammal. Foto: Prins Carl Philip #kungahuset #prinsparet A post shared by Kungahuset (@kungahuset) on Sep 5, 2017 at 6:02am PDT

De siste åra har Carl Philip og Sofia drevet en stiftelse som arbeider for å hjelpe barn med lese- og skrivevansker. Overfor Kupé forklarer Sofia at arbeidet i stiftelsen går ut på problemstillinger de selv bekymrer seg for som foreldre.

- Vi uroer oss for ting som hvilke som helst foreldre gjør, som mobbing og det å føle seg utenfor. Det er sånn vi jobber i stiftelsen vår. Vi vil at barna våre skal finne en plass i livet der de føler seg trygge og vi som foreldre kommer til å gjøre vårt beste for å skape det for dem, sier Sofia til bladet.

Døpes 1. desember

Prins Gabriel kom til verden torsdag 31. august, klokka 11.24. Bare noen timer etterpå avslørte pappa Carl Philip at paret hadde fått en gutt.

I starten av oktober overrasket prins Carl Philip og prinsesse Sofia folket med nye bilder av den nyfødte prinsen, etter å ha blitt overøst med gratulasjoner etter fødselen.

- Stor takk for alle vennlige gratulasjoner i forbindelse med fødselen av vår sønn, prins Gabriel. Vi setter stor pris på deres omtenksomhet, het det i en uttalelse fra det kongelige paret, ifølge Svensk Damtidning.

Det er én måned til prins Gabriel skal døpes i Drottningholms slottskirke, i samme kirke som storebror Alexander ble døpt i 9. september i fjor.

Så å si hele den svenske kongefamilien var på plass i kirken den gang, utenom Carl Philips gudmor, prinsesse Birgitta. Hun dukket ikke opp - ettersom hun prioriterte golf, til stor irritasjon hos mange.

Prins Alexander ble døpt i samme dåpskjole som prins Oscar, prinsesse Estelle, prinsesse Leonore og prins Nicolas.