Prins Harry: - De tok bilder mens hun døde

NEW YORK (Dagbladet): I en ny BBC-dokumentar snakker de britiske prinsene Harry (32) og William (35) om mora, prinsesse Dianas, død.

- Jeg synes noe av det vanskeligste å godta er at folkene som jaget henne gjennom tunnelen, var de samme menneskene som tok bilder av henne mens hun fortsatt var døende i baksetet av bilen, sier prins Harry i dokumentaren, ifølge et utdrag fra CNN.

Prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris i 1997 mens hun ble jaget av paparazzier.

- Alvorlige hodeskader

- Både William og jeg vet det. Vi er blitt fortalt av flere mennesker at det var sånn det var. Hun hadde ganske alvorlige hodeskader, men var absolutt i live. De som forårsaket ulykken tok bilder i stedet for å hjelpe henne, sier han.

Også Harrys storebror, prins William, reflekterer over moras død.

- Når du opplever noe så traumatisk som at mora di dør når du er 15 år gammel, som mange mennesker dessverre har opplevd, og ingen ønsker å oppleve, så vil det enten definere deg eller ødelegge deg. Jeg ville ikke la det ødelegge meg, sier prins William i dokumentaren.

20 år etter den fatale bilulykken har de to sønnene, stilt opp til flere intervjuer.

Den siste samtalen

I dokumentaren «Our Mother: Her Life and Legacy» forteller William og Harry om den siste telefonsamtalen de hadde med moren. Den henger fremdeles igjen som et sårt punkt for guttene.

- Harry og jeg hadde sånt hastverk med å si ha det. Om vi bare hadde visst hva som kom til å skje, ville jeg ikke ha vært så likegyldig til det og alt det andre, sier William.

Samtalen fant sted samme dag som hun døde. Guttene var opptatt med å leke med søskenbarna sine da Diana ringte fra Frankrike.

- Når jeg ser tilbake på det nå er det forferdelig tungt. Å ikke vite at det var siste gang jeg skulle få snakke med moren min. Så annerledes den samtalen hadde blitt om jeg bare hadde hatt den minste idé om at livet hennes kom til å ta slutt den kvelden, sier prinsen.