Prinsesse Märtha Louise økte formuen med to millioner kroner

(Dagbladet): Fredag morgen ble likningstallene for prinsesse Märtha Louise (46) og prinsesse Astrid offentliggjort av Skatteetaten.

Der kommer det fram at prinsessen fikk et fall i inntekten fra 2015 til 2016.

For to år siden hadde hun en nettoinntekt på litt over 578 000, mens den i 2016 står på 179 268 kroner. Det er rett i underkant av 400 000 kroner mindre enn året før.

Prinsessen har imidlertid fått en økning i formuen. I 2016 lå den på nærmere 3,8 millioner kroner. I 2015 var den på 1 841 254 kroner.

Prinsesse Märtha Louise får sine inntekter fra blant annet engleskolen (Soulspring), bøker og foredrag.

Eiendommer til millioner

Selskapet bak Soulspring, Astarte Inspiration, omsatte for over 3,7 millioner i 2016. Totalt har skolen bokført en samlet omsetning på nesten 22 millioner kroner siden oppstarten i 2007.

Betalingen skjedde i form av styrehonorarer på til sammen drøye 1,5 millioner kroner i fjor. Styreleder Elisabeth Nordeng fikk 750 000 kroner, mens Märtha Louise fikk 770 000 kroner.

Duoen er stadig på roadshow for å promotere bøkene sine eller for å holde kurs, og har i tillegg sopt inn flere millioner kroner på boksalg.

Märtha tok for øvrig med seg eiendommer estimert til flere titalls millioner ut av ekteskapet med Ari Behn i fjor.

Økt inntekten

Hva angår prinsessens tidligere ektemann, Ari Behn (45), hadde han en inntekt i underkant av 176 000 kroner i 2015 og en formue på null kroner.

Likningstallene for 2016 viser at Behn fortsatt har en formue på null kroner, men at han gjør et mindre byks hva angår skattepliktig inntekt, som er på 554 341 kroner.

I fjor sommer ble det kjent at prinsessen og Behn skulle skilles, etter 14 års ekteskap. Sammen har de barna Maud Angelica (14), Leah Isadora (12) og Emma Tallulah (9).

Behn jobber som forfatter, kunstner og programleder.

45-åringen har hatt det travelt på kunstnerfronten det siste året.

Etter jul ble han blant annet kritisert for å fronte en reklamefilm for et spillselskap. Behn har også hatt en rekke pop up-utstillinger med fotografkompis Per Heimly, skuespiller Mikael Persbrandt og kunstner Tor Rafael Raael.

I sommer åpnet han utstillingen «Inferno», som fikk overveldende respons, ifølge Behn selv. Siden begynnelsen av april hadde han da solgt malerier for rundt 2,5 millioner kroner. Hva Behn eventuelt sitter igjen med, vil dermed komme fram først på neste års ligningstall.

Etter bruddet har Behn flyttet inn i en ny villa til åtte millioner kroner i Lommedalen.

- Bygge nytt liv

Tidligere har han sagt til Seoghør.no at det tar tid å venne seg til sitt nye liv:

- Det tar tid å bygge et nytt liv. Alt ligger på harddisken samtidig, jeg skal bygge et hjem og trygge mine barn. Nye rutiner krever mye - så det har ikke lagt seg helt ennå.

Prinsesse Astrid, fru Ferner - tanta til prinsesse Märtha Louise - har de siste åra vist en stabil skattbar formue på 42 millioner kroner. Det gjør hun også denne gang. Prinsesse Astrid hadde en skattbar inntekt på 922 271 kroner i 2016 og betalte cirka 660 000 kroner i skatt.

Kong Harald, dronning Sonja og kronprinsparet med felles barn under 20 år er ikke skattepliktige. Det betyr at det ikke innhentes noen opplysninger om deres inntekts-, eiendoms- eller formuesforhold, opplyser Skatteetaten.

Kongehuset leverer ikke selvangivelse. Kongefamilien har heller ikke opplysningsplikt til Skatteetaten når det gjelder inntekts-, eiendoms- eller formuesforhold i utlandet.