Sa han ville ha økonomisk hjelp. Meldte seg egentlig på for å få oppmerksomhet fra damer

(Dagbladet): I onsdagen episode av «Businessfellen» er det internett-gründeren Andreas Hatlem (30) som får hjelp av økonom Magne Gundersen (55) og Enklere liv-gründeren Sverre Steensen (43) - med sitt konsulentfirma Creative Agency.

Men det er ikke bare manglende økonomisk kontroll som har ført til at Hatlem har bedt om hjelp.

Overfor Dagbladet avslører han også at han håper deltakelsen i «Businessfellen» vil gi positiv uttelling hos damene.

-Jeg er jo singel, så det var litt derfor også. Det er liksom en grei måte å få oppmerksomhet på, fortsetter han.

- Deilig å få oversikt

Om deltakelsen gir uttelling hos damene vil tiden vise, men Andreas er uansett glad han meldte seg på programmet. Han har nemlig overhodet ikke hatt oversikt over bedriftens regnskap.

- Det var deilig å få litt oversikt over regnskapet, for det har jeg ikke hatt. Det er mer hjelp til selvhjelp, nesten. Man har nok av annet å gjøre på en måte, om man ikke skal begynne å se på regnskapet også.

Økonom Magne Gundersen flirer når Dagbladet kontakter ham om gründerens formål med deltakelsen i programmet.

- Andreas var en kreativ og hyggelig fyr, men med et tydelig økonomisk forbedringspotensial. Jeg tror han fikk noen gode råd. Nå er det klart at vi alene ikke kan snu økonomien i bedriften over natta, men jeg tror han fikk noen gode råd og innspill fra oss. Om det også kan føre til at han treffer en jente, er jo det en hyggelig sideeffekt. Jeg ønsker ham lykke til, sier Magne til Dagbladet.

Tok opp forbrukslån for å redde bedriften

Selskapet, som holder til på Majorstua i Oslo, har levert digitale løsninger til store bedrifter som Sparebank 1, Get og Aktiv Eiendomsmegling, og ser utad ut til å være en suksesshistorie.

Men det viser seg at gründeren har svært liten oversikt over både inntekter og utgifter i firmaet, og har attpåtil tatt opp over en halv million kroner i forbrukslån for å redde bedriften.

Ekspertene får sjokk når gründeren sier han aldri har purret på betalinger. Hatlem liker nemlig ikke å sende ut en regning hvis prosjektet ikke er ferdig eller hvis prosjektet ikke er godt nok.

- Jeg blir nesten litt målløs her. For det første er du ikke interessert i å få pengene inn, men så er du ikke så veldig interessert i å fakturere heller? spør Steensen i programmet.

Dekket tap med privat forbrukslån

Selskapet til Hatlem har tidligere havnet i en økonomisk situasjon som har gjort det umulig å betale ut lønn til sine ansatte.

For å dekke opp for det økonomiske tapet har Andreas tømt sin BSU-konto og benyttet private kredittkort. Han har også tatt opp private forbrukslån som til sammen utgjør over en halv million kroner.

Han har også prøvd seg på noen kreative løsninger i selskapsstrukturen, for å unngå å dra med selskapet ned dersom han selv skulle gå personlig konkurs. Han eier det nemlig ikke selv.

Selv om bedriften har utvidet staben gjennom flere nyansettelser de siste månedene, har han ingen oversikt over verken lønnskostnader eller selskapets inntekter første halvdel av året.

- Jeg er veldig overrasket over at han har så lite greie på økonomien. Selve suksesskriteriet for en bedrift er at man tjener penger og går med overskudd, men han vet ikke hvordan det går, konstaterer Gundersen i programmet.

Til tross for at han får kritikk for sine økonomiske valg, mener Hatlem at programmet er en god måte å få publisitet rundt bedriften på.

- Det er grei oppmerksomhet, det er vanskelig å få den PR-effekten. Det høres kanskje feil ut, men man kan ikke kjøpe seg omtale på den måten ellers, forteller han til Dagbladet.