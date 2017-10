«Skam»-Josefine nekter å dele private meninger med fansen: - Jeg vil ikke belære noen

(Dagbladet): Det er ingen hemmelighet at NRK serien «Skam» har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og spesielt i nabolandene Sverige og Danmark har «Skam»-hysteriet tatt helt av.

Uttrykk som «serr», «drittsekk» og «gøy» ble raskt implementert i språket i våre naboland, og plutselig ble det veldig kult å være norsk.

Skuespillerne i serien har i ettertid blitt blant de mest ettertraktede personene i Skandinavia, og det har de fått merke på kroppen. Noen har valgt å utnytte sin posisjon i samfunnet ved å delta i politiske debatter, og andre har vært å se på skjermen i andre TV-serier.

Josefine Frida Pettersen (21), som spilte den populære rollen Noora, har på sin side valgt en litt mer privat profil etter «Skam»-suksessen, og har latt seg svært sjeldent intervjue av pressen.

Denne uka tok imidlertid 21-åringen bladet fra munnen, og ga sitt aller første portrettintervju til den danske utgaven av ELLE.

I intervjuet blir det blant annet snakk om den voldsomme fanskaren Pettersen har fått etter «Skam». I overkant av en million følger 21-åringen på Instagram, og til magasinet kan hun fortelle at hun stadig får henvendelser fra ulike firmaer som ønsker å bruke henne som ansikt utad.

Hittil har Imidlertid Pettersen takket pent nei til alt hun har blitt tilbudt.

Saken fortsetter under:

- Jeg har lyst til å stå inne for alt jeg gjør. Det skal ikke bare være for pengenes skyld, det må være på ordentlig, forteller Josefine til danske ELLE.

Redd for å dele meninger

Selv om Pettersen brenner for flere viktige temaer som likestilling og miljø, vegrer likevel 21-åringen seg for å dele sine meninger med fansen over sosiale medier.

- Man blir så raskt satt i bås i 2017, forteller Pettersen, og legger til at det selvfølgelig er mye hun kunne ha sagt til over en million følgere.

Likevel lar hun være.

- Jeg vil ikke belære noen. Jeg er 21 år. Jeg vet ikke alt. Kanskje endrer meningene mine seg om et år fordi jeg er så ung. Så jeg tør ikke si «du bør tenke sånn om deg selv», eller «du bør følge mitt råd», forteller hun til magasinet.

Ble hyllet på sosiale medier

«Skam»-stjerna Ulrikke Falch (21), som spilte Vilde i den populære serien, har på sin side gjort det helt motsatte av sin tidligere skuespillerkollega.

Opptil flere ganger har nemlig 21-åringen blitt hyllet for sine sosiale medier-stunt hvor hun tar et oppgjør med blant annet kroppspress unge jenter opplever, samt frontet kvinnekampen.

Stadig slenger 21-åringen seg på politiske debatter og er ikke redd for å heve stemmen i det offentlige rom.

Tidligere denne måneden la finansminister Siv Jensen (Frp) ut et bilde av seg selv på Instagram, ikledd indianerkostyme.

Bildet ble tatt i forbindelse med Finansdepartementets høstfest, og høstet på kort tid kritikk fra flere ulike hold.

Saken fortsetter under:

Høstfest i Finansdepartementet 😁 Et innlegg delt av Siv Jensen (@sivjensen) fredag 13. Okt.. 2017 PDT

En av dem som rettet et kritisk blikk mot Jensen, var blant andre Falch.

I et innlegg på sin egen Instagram-konto, la hun ut en skjermdump, som NRK har publisert, av finansministeren i kostyme, hvor Falch skrev: «Menneskers kultur er ikke et kostyme».

Lagde en Hasthag

Tidligere i år startet også Falch en hashtag-trend på Instagram der hun ønsket å få unge jenter til å hylle seg selv ved å skrive hva det betyr for dem å være jente.

21-åringen oppfordret sine 561 000 følgere til å legge ut et bilde med noen fine ord om seg selv med emneknaggen #prettyprincess.

- Jeg vil at du skal behandle deg selv bra og at du skal kunne engasjere deg i ting som er viktige for deg. Legg inn et bilde med #prettyprincess, og fortell meg hva det betyr for deg å være jente. Jeg er en #prettyprincess fordi jeg er morsom og sterk. Hva med deg? Det er vi som definerer hva det betyr å være pen og ingen andre, skrev Falch i innlegget sitt.

Etter kort tid hadde tusenvis av instagrambrukere kastet seg på trenden, og bildet hun la ut har 110 000 likerklikk.