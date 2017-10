Snakker ut om nyretransplantasjonen for første gang: - Det sto mellom liv og død

(Dagbladet): Tidligere i høst skapte «Disney»-stjerna og sangeren Selena Gomez (25) store overskrifter da hun avslørte at hennes lange pause fra offentligheten skyldtes en nyreoperasjon.

Via et Instagram-innlegg som 25-åringen delte, kunne hun avsløre at det var bestevenninna Francia Raisa (29), som valgte å gi bort en del av kroppen sin for å redde den kjente «Disney»-stjerna.

Innlegget gikk sin seiersgang på sosiale medier, og siden har duoen holdt kortene tett til brystet omkring operasjonen - fram til nå.

I et eksklusivt intervju med den amerikanske TV-kanalen NBC snakker bestevennene ut for første gang.

Intervjuet vises ikke på kanalen før neste uke, men People kan allerede røpe et sterkt møte med duoen.

- Sto mellom liv og død

I det første intervjuet siden transplantasjonen viser Gomez sin takknemlighet overfor venninna, og forteller at hun reddet livet hennes.

- Hun gjorde det. Det kom til et punkt der det sto mellom liv og død, forteller den unge superstjerna, ifølge People.

Videre forteller 25-åringen at hun var sikker på at løpet var kjørt da hun fikk vite at de måtte fjerne den syke nyren etter komplikasjoner fra den kroniske sykdommen Lupus, som hun har slitt med i mange år.

- Det var det, og jeg jeg ville ikke spørre en eneste person i livet mitt, men så stilte Raisa seg som frivillig, forteller Gomez.

Skulte sykdommen

Ifølge Norsk Revmatikerforbund er Lupus en kronisk revmatisk sykdom som fører til betennelse i kroppen. Sykdommen er systemisk, noe som betyr at den kan angripe mange forskjellige organer som hud, ledd, cellene i blodet, nyrer, hjerte, og hjerne.

For Gomez sin del har sykdommen vært en stor utfordring de siste åra, og i starten forsøkte 25-åringen å skjule sykdommen.

Fraværet fikk flere medier til å spekulere om hun var lagt inn til avrusning, og det satte sinnet i kok hos Gomez.

- Jeg hadde så lyst til å si «dere har ingen anelse, jeg er under strålebehandling. Dere er noen idioter!», fortalte hun den gang til Billboard.

Avlyste flere konserter

Det var i 2015 at superstjerna kunne avsløre at hun lider av den kroniske betennelsessykdommen, og som en følge av dette har hun slitt med depresjon, panikkanfall og angst.

I september i fjor sjekket hun inn på rehab på grunn av sykdommen. Hun avlyste også Europa-turneen i fjor høst, inkludert den planlagte konserten i Oslo Spektrum.

I et intervju med Vogue tidligere i år, snakket hun ut om perioden med depresjon.

- Jeg var deprimert, redd. Jeg begynte å få panikkanfall rett før jeg skulle gå på scenen, og etter at jeg gikk av, fortalte artisten.

Den tidligere Disney-skuespilleren forklarte den gang at turneer generelt har vært en tung og ensom affære.

- Jeg følte at jeg ikke kunne gi fansen min noe, og at de kunne se det – noe som gjorde det verre for meg, utdypet hun.