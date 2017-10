«Soap»-stjernen Robert Guillaume (89) er død

(Dagbladet): Den amerikanske skuespilleren Robert Guillaume (89) døde tirsdag i sitt hjem i Los Angeles, det melder hans kone Donna Brown Guillaume til nyhetsbyrået AP.

Skuespilleren skal den siste tiden ha lidd av prostatakreft.

Guillaume er kjent fra 80-talls seriene «Soap» og «Benson», hvor han spilte den den sarkastiske butleren Benson Dubois. Guilaume vant en Emmy for sin hovedrolle i den sistnevnte serien.

«Benson» var en spin-off serie fra tv-komedien «Soap», på norsk kalt «Forviklingar», hvor han også vant en Emmy for sin birolle. Serien latterliggjorde såpeoperaer ved bruk av satire, og ble vist på NRK i årene 1980-1984.

Saken fortsetter nedenfor.

Han er også skuespilleren om står bak stemmen til «Løvenes Konge»- karakteren «Rafiki», og var også den første afroamerikaneren som spilte hovedrollen i musikalen «The Phanthom of the Opera». I tillegg ble han nominert til teaterprisen Tony Award i 1977 for sin rolle som Nathan Detroit i musikalen «Guys and Dolls».

Gjennom sin karriere definerte han rase-stereotypi med sine karakterer både på tv-skjermen og på teateret.