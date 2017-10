Tenåringsmodell døde. Byrået nekter for at det skyldes utmattelse

(Dagbladet): Den 14 år gamle modellen Vlada Dzyuba døde i Shanghai i helga, og flere medier hevder det til slutt var utmattelse som krevde livet hennes. Det skriver de britiske avisene The Guardian og The Telegraph, som siterer russiske myndigheter.

Den russiske modellen, som jobbet i Kina, led av flere sviktende organer, som følge av en infeksjon i nervesystemet og blodforgiftning. Det var like etter Shanghai Fashion Week at hun ble syk.

Det forteller konsul Andrei Kulikov til den statlige nyhetskanalen RIA Novosti. Nå forsøker han og familien å få den 14 år gamle modellens kropp utlevert tilbake til Russland, noe kinesiske myndigheter skal ha sagt seg enige i.

Nekter for utmattelse

Den avdøde 14-åringens mor skal ha fortalt at dattera ofte klagde over lange dager, lav lønn og utmattelse.

- Hun ringte og fortalte at hun var sliten, at hun hadde jobbet i 13 timer og at hun ville sove. Det virket som hun allerede var på vei til å bli syk, og den natta startet alt, sier hun til kanalen NTV.

Modellbyrået Esee hadde en kontrakt med 14-åringen.

I et innlegg på den sosiale plattformen Weibo skriver de at modellen hadde vært på jobb i Yiwu, fra det de hevder var klokka åtte på morgenen til fem på ettermiddagen den 24. oktober. Den kvelden skal hun ha begynt å kaste opp.

Hun ble deretter kjørt til sykehus i Shanghai, og ble erklært død den 27. oktober. Det er russiske myndigheter som har betalt for behandlingen hun fikk der, da hun selv ikke hadde helseforsikring for oppholdet.

En av toppene i modellbyrået nekter for at utmattelse er årsaken til dødsfallet. Zheng Yi har uttalt til Global Times at modellen jobbet lovlige arbeidsdager på åtte timer de to månedene hun tilbrakte i landet, og at hun totalt sett var utplassert på 16 forskjellige oppdrag.

Etterforskes

En offisiell obduksjon vil ikke bli utført før den avdøde modellens mor ankommer Kina, så dødsårsaken er fortsatt ikke hundre prosent sikker.

The Guardian skriver at Vlada, som har jobbet som modell siden hun var 12 år gammel, reiste til Kina i september og etter planen skulle jobbe der i tre måneder. Oppholdet skulle imidlertid være bedre for hennes omdømme enn for lommeboka, ettersom russiske medier melder at hun bare ville tjene rundt 5000 kroner på oppholdet.

I en uttalelse fra Shanghai Fashion Week forteller en representant at de har startet en etterforskning av forholdene, for å finne ut av hva det var som til slutt krevde livet hennes.

Vlada Dzyuba døde en uke før hennes egen 15-årsdag.

Helga Gelfrikh, som jobbet i Kina som modell i tenårene, forteller til The Telegraph at industrien der nede er tøff. Hun hevder overfor avisa at byråene er mer opptatte av å tjene penger enn hva de er av modellenes helse.

- Å jobbe som modell i Kina når du er i den alderen er et helvete. Kroppen har ikke blitt sterk nok, ikke hjernen heller, og arbeidskapasiteten er stor. Derfor klarte ikke Vlada seg, forteller hun.