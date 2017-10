Tidligere NRK-journalist dømt for oppbevaring av over 600 gram kokain

(Dagbladet): Ifølge VG ble en tidligere journalist i NRK dømt i slutten av september for oppbevaring av 635,92 gram kokain.

Mannen tilsto ifølge dommen i første avhør med politiet og har seinere erkjent straffskyld etter tiltalen, melder avisa. I tingretten ble han dømt til ett år og ti måneders fengsel.

Ifølge VG legger retten til grunn at den dømte mannen hadde sterkt behov for penger og at han trodde at han skulle bli tilbudt et annet type oppdrag da han møtte mannen som ga ham narkotikaen.

- Dommen taler for seg, og den er dessuten påanket, sier mannens forsvarer Trygve Staff til VG.

Hendelsen fant sted i fjor sommer, og vedkommende jobber ikke lenger i statskanalen.

Det har så langt ikke lykkes Dagbladet å få en kommentar fra NRK.