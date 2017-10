Tok kvinnelige skuespillerkolleger på låret gjentatte ganger. Det gikk ikke ubemerket hen

(Dagbladet): I helga dukket Hollywood-skuespiller Adam Sandler (51) opp i tv-studioet til den irske talkshow-kongen Graham Norton (54). I sofaen satt også to skuespillerkolleger, Emma Thompson (58) og Claire Foy (33), samt den britiske modellyndlingen Cara Delevingne (25).

Søndag skriver den britiske avisa The Telegraph at en rekke tv-seere har reagert på hvordan Sandler, som var den eneste mannlige gjesten, oppførte seg under opptakene.

Ifølge avisa skal 51-åringen ved to anledninger ha lagt hånda si på Claire Foys lår, for deretter å ha gjentatt manøveren med motsatt hånd - i retning Emma Thompson.

Prøver å fjerne hånda

Claire Foy, som er aktuell med andre sesong av Netflix-suksessen «The Crown», ser ikke ut til å være helt komfortabel med stedet Sandler har valgt å plassere hånda, og forsøker vennlig å dytte den bort.

Hva gjelder Emma Thompson, som blant annet snakket om sitt møte med Donald Trump under tv-intervjuet, sender hun tidlig et blikk mot sin mannlige skuespillerkollega - som trygt kan sies å være av det overraskende slaget.

Det tok en stund før Foy valgte å kommentere tafsingen, men hun har nå brutt tausheten. I en kommentar til Mail Online har hennes talsperson uttalt at de ikke trodde dette var ment trakasserende fra Sandlers side, og at det hele ble tatt som en «vennlig gest».

Thompson har imidlertid foreløpig til gode å kommentere tv-stormen, som også er omtalt av medier som The Independent og Metro.

Det har derimot en talsperson for Adam Sandler, som forsvarer skuespillerens «berøringer» i en uttalelse.

- Dette var en vennlig gest, forklarer talspersonen, som deretter avdramatiserer kritikken ved å trekke fram et annet tv-intervju Sandler gjorde denne måneden, hos talkshow-vert Jimmy Fallon, der han tar skuespiller Dustin Hoffman (80) på kneet.

Ruller opp overgrepsskandale

Vennlig gest eller ei, Adam Sandlers påfunn er definitivt dårlig timing.

Den siste måneden har flere overgrepsskandaler rystet Hollywood. mange av dem med grobunn i anklagene mot filmprodusent Harvey Weinstein (65).

Mer enn 60 kvinner har de siste ukene stått fram med beskyldninger om seksuell trakassering og overgrep mot Hollywood-mogulen, deriblant Angelina Jolie (42),«Game of Thrones»-stjernen Lena Headey (44), «Bond»-stjernen Eva Green (37) og Gwyneth Paltrow (45).

Filmprodusenten etterforskes nå av politiet i både New York, Los Angeles og London for voldtekt.

Weinstein-anklagene har seinere inspirert ytterligere overgrepsofre til å stå fram, under emneknaggen #meeto, som har kokt på sosiale medier de siste ukene.