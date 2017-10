Tordner mot «Farmen»-Geir Magne: - Jeg klarte ikke mer

(Dagbladet): - I flere uker har Geir Magne lært oss om rett og galt, og hvordan vi skal behandle og respektere mennesker. Så velger han å ikke respektere mitt valg, sier «Farmen»-deltakeren Karianne Amlie Wahlstrøm (26) til Dagbladet.

I kveldens episode tok 26-åringen et kraftig oppgjør med oppførselen til den etter hvert svært omtalte Geir Magne Haukås (47), etter å ha opplevd at nordlendingen jobbet mot henne og resten av gruppa.

I programmet går Wahlstrøm, som er ukas storbonde, rett i strupen på Haukås - blant annet ved å anklage ham for baksnakking og dobbeltmoralisme.

- Urettferdig behandlet

Tilbake i 2017 forklarer telemarksjenta at meddeltakeren satte seg på bakbeina etter at hun utpekte ham til førstekjempe tidligere i uka. På «Farmen» blir en førstekjempe automatisk sendt i tvekamp, og risikerer dermed å måtte reise hjem.

- Han har hele tida sagt til meg at jeg aldri må være en «quitter», en som gir opp, men så er det nettopp han som slutter å hjelpe til med ukesoppdraget. Det er forsåvidt helt greit, men jeg reagerer på baksnakkingen - og at han har gått rundt og kalt meg for «den enkleste og dummeste 26-åringen han har møtt», sier Wahlstrøm, og legger til:

- Jeg får kanskje ikke prisen for «årets smarteste deltaker», men når jeg føler meg urettferdig behandlet, må jeg faktisk sette ned foten. Jeg klarte ikke mer.

I episoden bestemmer Wahlstrøm seg for å samle alle deltakerne rundt bordet, slik at hun kan blåse ut det hun har på hjertet.

- Jeg var fly forbanna og ville vise ham at jeg er tøff og klarer å ta en konflikt. Foran alle, slik at han fikk høre det skikkelig, sier hun.

- Hvordan er tonen mellom dere i dag?

- Den er god, men jeg tipper han fortsatt er litt bitter.

- Måtte vaske hodet

Overfor Dagbladet forklarer Haukås, som meldte seg på «Farmen» for å formidle en egensnekret filosofi, at han kan forstå meddeltakerens reaksjon. Han understreker likevel at han aldri har kalt Wahlstrøm «dum».

- Jeg har aldri brukt det ordet om henne. Å si at noen er enkel er ikke nødvendigvis noe negativt, tvert imot. Karianne sitter på mye kunnskap, men tenker på en enklere måte enn enkelte andre der inne, sier fembarnsfaren.

- Hvordan opplevde du å bli snakket til av Karianne?

- Det tok jeg konsekvensene av. At jeg valgte å trekke meg unna ukesoppdraget i noen timer, handler om at jeg måtte vaske hodet mitt og være for meg selv, forklarer 47-åringen, og legger til:

- Jeg fikk negative tanker om Karianne, og gikk opp i skogen for å kvitte meg med dem. Jeg hadde ingen alternativer til den løsningen, for jeg kunne ikke gå rundt og la hodet bli forgiftet.

Ikke første gang

- Er du bitter på Karianne i dag?

- Nei, jeg er ikke en person som sliter med sånne ting, sier Haukås.

Det er ikke første gang 47-åringen havner i munnhoggeri med andre deltakere på gården. Seinest denne uka møtte han motstand fra vestfoldingen Eunike Hoksrød (39), som åpenbart hadde lite til overs for nordlendingens filosofi-snakk.

- Han går mot seg selv, og styrer rundt med de greiene sine hele tida. Han gjør seg såpass upopulær, helt på egen hånd, så jeg synes ikke noe synd på ham, lød ordene fra Hoksrød overfor Dagbladet.

Før Geir Magne Haukås flyttet inn på «Farmen», hadde han et tydelig mål: Deltakelsen skulle vare i minst seks uker - tida han trengte til å videreformidle sine filosoferende budskap og kristne verdier.

- Jeg har forsøkt å ta så lite plass som mulig de siste ukene, nettopp for å overleve, men nå er jeg snart innen rekkevidde, og da er det på tide å utfordre de andre. Jeg klarer ikke lenger bare sitte å se på, sa han, og la til:

- Det som skjer når jeg begynner å si fra om ting - som jeg ikke synes er greit - er at motstanderne mine begynner å rotte seg sammen. Det er ikke hyggelig å bli utstøtt, men jeg står i det så lenge det tråkkes på mine verdier, konstaterte Haukås.