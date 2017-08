Trekker seg fra «Skal vi danse»

(Dagbladet.no): Anna Rasmussen - kjent for bloggen «Mamma til Michelle» - trekker seg fra TV 2-programmet «Skal vi danse».

Det skriver Rasmussen selv i et blogginnlegg søndag.

«Det er ikke alltid jeg kan røpe alt når ting skjer, eller når jeg ønsker det. Jeg kan begynne med å fortelle at dette var et valg som ble tatt i sist uke, og at jeg har vært hjemme så og si helt fra vi reiste hjem fra Oslo sammen. Skal Vi Danse drømmen min er over, og jeg er hjemme med familien. Dette var ett valg jeg tok lenge før Jan ville avlyse bryllupet vårt. Ingen av delene er noe jeg har ønsket, men livet er ikke alltid som man ønsker, og det må jeg bare akseptere», skriver hun.

Det har foreløpig ikke lykkes Dagbladet å få en kommentar fra Anna Rasmussen om beslutningen.

- Har erstatteren klar

Anne Martha Leidland i TV 2 sier til Dagbladet at de har hatt en god dialog med henne om beslutningen.

- Jeg har full forståelse for det valget Anna har tatt. Hun trakk seg rett før helgen.

- Erstatteren vil bli presentert på TV 2s høstlansering tirsdag. Men jeg kan si at personen har hatt sin første trening, og er fullt innstilt på å ta igjen den tapte tiden til de andre parene.

Lørdag ble det kjent at Anna og hennes forlovede Jan Rasmussen, hadde avlyst sine bryllupsplaner.

I innlegget, som har fått tittelen Jeg bekrefter at bryllupet er avlyst, skriver Rasmussen at det skjer ting som ikke kommer på bloggen og at hun og Jan har hatt en vanskelig tid.

- Oppmerksomheten rundt det gjør ikke dette noe lettere for meg, og dere må huske at det ikke er sikkert at dette har vært noe jeg har hatt lyst til, skriver bloggeren.

- For alt dere vet så er det flere ting som er blitt avlyst den siste uken.

Ville ta en pause fra forholdet

I et innlegg publisert fredag kveld, forklarte Rasmussen at ting ikke hadde gått så bra på hjemmebane.

Toppbloggeren skriver at barna har funnet seg til rette i hverdagen etter at familien flyttet hjem fra Oslo etter et kort opphold, men at hun ikke har funnet tid til kjæresten.

«Jan og meg satt oss ned for å snakke sammen her en dag. Jeg visste ikke lengre hva jeg ville, og var skikkelig fortvilet. Jeg har for mye på mine skuldre akkurat nå, at et avlyst bryllup hørtes ut som en god idé. Tanken på å ha en pause i forholdet, bare til jeg hadde kontrollen tilbake, føltes også ut som den beste løsningen,» skriver hun.

Hadde bryllupsdatoen klar

Det er kun en uke siden Rasmussen, som blogger under navnet «Mamma til Michelle», avslørte bryllupsdatoen for leserne sine.

Paret, som etter alt å dømme fremdeles er kjærester, forlovet seg i februar.

«... Planen var først 07.07 (altså 7. juli 2018) men så endret vi datoen, som i våre øyne er like perfekt 05.05! 5. mai 2018 blir det bryllup», skrev hun i et blogginnlegg.

Videre skrev hun at de planlegger å gifte seg i utlandet, men nøyaktig hvor er foreløpig ikke kjent.

- Veldig, veldig godt

Paret fikk sitt første barn sammen i oktober fjor, da lille Lucas kom til verden. Fra før har 21-åringen datteren Michelle (6) og sønnen William (2) fra to tidligere forhold.

Toppbloggeren har ikke lagt skjul på at hun har funnet mye støtte i Jan, og at hun er takknemlig for den gode hjelpenhun har fått med barna.

- Det er veldig, veldig godt å dele ansvaret med noen andre. Både fra Michelle ble født og fra William ble født, så har jeg liksom hatt ansvaret alene for begge to. Og når det da kommer en annen og kan ta bleiene og våkne på natta ... det virker veldig avslappende, har hun tidligere uttalt til Seoghør.no.