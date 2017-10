TV3-ekspertene reagerte med vantro da de oppdaget esken

(Dagbladet): Butikken «Dyreparadiset» er den første til å få hjelp av forbrukerøkonom Magne Gundersen (55) og Moods-gründer Simen Staalnacke (41) i TV3s nye økonomiprogram «Businessfellen»

Bedriften på Strømmen i Akershus går med 15 000 kroner i underskudd hver måned, uten at de ansatte engang har tatt ut lønn. At de selger alt annet enn ting til dyr, kan bidra til det.

Fikk sjokk

Det er venninnene Beate Hattmyr (46) og Susanne Hole (46) driver butikken. Hattmyr har selv drevet dyrebutikk tidligere, men måtte slå seg selv konkurs. Hennes andre forsøk har heller ikke gått etter planen.

- Mitt førsteinntrykk var at det var rotete, uoversiktlig og ganske møkkete. Det er noe av det merkeligste jeg har vært borti, sier Magne Gundersen til Dagbladet og fortsetter:

- Selv om dette primært var en dyrebutikk, solgte de også alt mulig annet rart. De hadde et eget skohjørne, og jeg tror både jeg og Simen reagerte med vantro da vi fant den esken med BH-er. I tillegg var den ikke synlig fra gata, så du måtte på en måte vite om den for å komme dit. Sånn driver man ikke butikk, konstaterer økonomen.

Frisørtjenester til hund

Både han og Staalnacke reagerer sterkt når de får oversikt over alt butikken har å tilby. I tillegg tilbyr dyrebutikken på Strømmen også frisørtjenester til hund, uten at dette er reklamert for noe sted. På den måten får de heller ikke spesielt mange kunder på besøk til det formålet.

- De har rett og slett aldri tjent penger, selv om de aldri har tatt ut lønn til seg selv. Det de har gjort, er å drive på hobbybasis. De har ikke drevet butikk, sier Gundersen.

Bedriften ble finansiert gjennom ulike private lån og innskudd, men uten pluss i regnskapet så det mørkt ut for Dyreparadiset.

Magne Gundersen var ikke i tvil om at denne bedriften sårt trengte hjelp om de skulle overleve.

- Jeg fokuserte på tallene, men Simen jobbet med det å gjøre butikken mer attraktiv. Det måtte skje store ting i løpet av en uke, forteller han.

- Stor oppvekker

Beate Hattmyr forteller til Dagbladet at drømmen om å drive dyrebutikk var sterk hos både henne og partneren. De ønsket ikke å gi opp, men hadde problemer med å kapitalisere på drømmen.

Hun valgte å starte opp Dyreparadiset fordi hun var arbeidsledig og hadde problemer med å finne ny jobb. Mange av varene fra den konkursslåtte dyrebutikken var igjen, og hun bestemte seg for å gi prosjektet en siste sjanse.

- Det er ikke noe gøy å se at pilene peker nedover, absolutt ikke. Vi har finansiert det her med litt penger her og litt penger der, bare for å dekke utgifter, sier Beate.

Spesielt vanskelig var det å se at konkurrerende bedrifter gikk med store overskudd, mens enkeltbedriften hennes gikk med minus.

- Man kan kalle det en stor oppvekker. Vi har en del faste kunder her, men det er kanskje ikke så mange som kommer fra gateplan, forklarer hun.

«Businessfellen» sendes på TV3 onsdager kl. 20.