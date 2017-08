Vendela Kirsebom politianmeldte mann: - Visste detaljer om mitt liv som en ikke skal vite

(Dagbladet): Mandag kveld har Norges kanskje mest omtalte par det siste året, Petter Pilgaard (37) og Vendela Kirsebom (50), premiere på sitt nye TV 2-program «Vendela + Petter».

Realityserien tar blant annet for seg den omfattende medieinteressen rundt duoen etter «Farmen kjendis», samt kjæresteparets første sommer sammen - både privat og profesjonelt.

I kveldens episode blir det kjent blant annet kjent at Kirsebom havnet midt i et privat drama etter medvirkningen i «Farmen kjendis».

- Det hele startet for cirka ett år siden. Da begynte jeg å få brev i postkassa fra en person som jeg ikke hadde kjennskap til fra tidligere av. I begynnelsen kastet jeg brevene, men etter hvert kom det brev hver eneste dag, og da bestemte jeg meg for å ta vare på dem i forbindelse med en eventuell anmeldelse, sier Kirsebom til Dagbladet.

Bare kort tid etter at 50-åringen returnerte fra innspilling, opplevde Kirsebom at kontaktforsøkene fra mannen skjedde hyppigere og hyppigere. Brevene skal i all hovedsak ha inneholdt kjærlighetserklæringer til TV-profilen.

- Etter «Farmen kjendis» var det veldig mange som ropte navnet mitt på gata, enten de ville ha «selfie» eller en autograf. En dag hørte jeg en mannestemme som ropte ut navnet mitt, og da trodde jeg kanskje han ønsket nettopp dette. Da jeg gikk mot ham, skjønte jeg med en gang at det dreide seg om samme person som hadde skrevet brev til meg.

- Jeg gikk bort og spurte ham rett ut, og han bekreftet at det stemte. Jeg forklarte at det han gjorde, førte til at jeg ble redd og at det hele føltes veldig ubehagelig. Man føler at privatlivet blir invadert. Etter det møtet, skjønte jeg at jeg måtte gjøre noe.

- Fant ut hvem det var

Kirsebom valgte i juni å levere inn en anmeldelse til politiet. Personforfølgelse, eller såkalt stalking, fikk i fjor en egen tilleggsparagraf i straffeloven, og regnes etter norsk lov som forbudt. Det betyr at grov personforfølgelse kan gi inntil fire års fengsel.

I de håndskrevne brevene som 50-åringen hadde mottatt, sto det imidlertid aldri navn på avsenderen.

- Da det sto på som verst, var det fryktelig ubehagelig. Rett og slett en ekkel, vond følelse. Mannen visste hvor jeg bodde, han visste når jeg var på løpeturer, og når jeg dro hjemmefra. Han visste detaljer om mitt liv som en ikke skal vite med mindre man følger etter personen, påstår Kirsebom.

- Etterforskeren som behandlet saken tok det veldig alvorlig, leste gjennom bunken med brev, og fant ut hvem personen var. Jeg er veldig glad for at politiet tok saken så seriøst.

Kirsebom hevder at vedkommende var inne til avhør, hvor han angivelig skal ha erkjent forholdet. Han ble ilagt besøksforbud, og Kirsebom anser i dag saken som avsluttet.

- Dersom han skulle gjenoppta skrivingen, eller ta kontakt med meg på noen som helst måte, kan saken gjenopptas. Jeg håper ikke at det blir behov for dette. Jeg har fått tips og råd fra politiet, og føler meg i dag trygg. Nå går det fint, sier Kirsebom.

- Hjemmelaget bombe

Det er imidlertid ikke første gang hun har opplevd personforfølgelse.

- Jeg hadde en stalker i USA som sendte meg flere videoer av seg selv, hvor han snakket direkte til meg. Han trodde vi var gift. Det siste han sendte meg i posten var en slags hjemmelaget bombe, har Kirsebom tidligere uttalt til Dagbladet.

Mannen fant aldri ut hvor Kirsebom bodde, men FBI ble etter hvert koblet inn i saken, og hun fikk full beskyttelse av politiet. Vedkommende ble seinere arrestert.

- Det var utrolig skremmende siden jeg var i den posisjonen jeg var i. Alle visste hvem jeg var og det var paparazzier overalt. Når jeg var ute blant folk kunne jeg jo ikke vite om han skulle møte opp eller ikke, sa hun.

Klippet som omhandler denne saken er hentet fra episode tre, som sendes på TV 2 Livsstil onsdag 21.30. Kveldens premiere sendes 21.30 på samme kanal.