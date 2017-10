(Dagbladet): Kronprinsesse Mette-Marit (44) er tirsdag i Trondheim, der hun har steppet inn som dronning Sonjas stedfortreder. Dagbladet kunne i går avsløre at dronningen har måttet avlyse to oppdrag på grunn av ryggsmerter, så svigerdatteren har derfor tatt på seg oppgavene.

Hun åpnet utstillingen «Dronningens Ja» i Erkebispegården, og tok seg samtidig tid til å snakke litt med publikum under åpningen.

Hun kunne blant annet avsløre at hennes eldste datter, prinsesse Ingrid Alexandra (13), egentlig skulle ha hatt et annet navn.

Betinget i historie

- Vi hadde faktisk tenkt til å kalle Ingrid Alexandra for Tyra Eufemia, men vi syntes det ble så spesielt at vi turte ikke likevel, sa kronprinsessen, ifølge Adressa, og fortsatte:

- Hadde det vært i dag, hadde vi nok gjort det, men vi er jo også glad for at det ble Ingrid Alexandra, fortalte hun.

Overfor TV 2 forteller kongehusekspert Kjell Arne Totland at han er glad for at navnevalget ble som det ble. Han avslører derimot at det ligger historie i det som kunne blitt prinsessen, som seinere i livet trolig blir kronprinsesse, sitt navn.

- Tyra Eufemia er et vakkert navn, men kanskje litt tungt for en ungpike og prinsesse av i dag. På samme måte som kronprinsparet jo bare kaller sin datter Ingrid til daglig, ville hun trolig ha blitt kalt Tyra, forteller han. Og det var faktisk navnet på en av kong Haakons søstre, som ofte besøkte sin bror i Norge, forklarer han.

Kronprinsesse Mette-Marit har også barna prins Sverre Magnus (11) og Marius Borg Høiby (20).

Ryggtrøbbel

Presseansvarlig ved Slottet, Sven G. Gjeruldsen, fortalte i går at det ikke var noe grunn til panikk rundt dronning Sonjas fravær tirsdag.

- Det skyldes at dronningen har fått vondt i ryggen, og derfor må innstille programmet i morgen. Kronprinsessen stepper derfor inn i dronningen, sa han.

Dronningen skulle egentlig vært på to arrangementer i Trondheim. Hun skulle være til stede under åpningen av utstillingen «Dronningens Ja», og på markeringen av 500-årsjubileet for reformasjonen i Nidaros domkirke.

Sistnevnte arrangementet skal kong Harald (80) også være til stede under. Deltakerne på arrangementene blir likevel ikke skuffet over fravær av kongelige, da kronprinsessen gladelig tar svigermors rolle.

Se og Hørs kongehusekspert, Anders Johan Stavseng, fortalte at det ikke er uvanlig at andre i kongefamilien stepper inn dersom uforutsette ting dukker opp.

-Mette-Marit var oppsatt på jobb samme dag i Nidarosdomen sammen med kronprins Haakon og kongeparet i forbindelse med markeringen av 500-årsjubileet for reformasjonen, så derfor passet dette bra, sa han og fortsatte:

- Ettersom Sonja melder forfall er det naturlig at kronprinsessen stiller opp. Det gjorde hun også under åpningen av kunstbiennalen i Venezia i 2015, ettersom Sonja hadde tatt på seg for mye. Og Mette-Marit vikarierte med glans!

Det er ikke kjent hvor lenge dronningens ryggproblemer vil påvirke hennes offisielle program. Hennes neste opptreden er, ifølge programmet, under åpningen av utstillingen «Texture» i Aarhus den 2. november.