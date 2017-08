14-åring ble arrestert etter å ha danset til «Macarena» i gata

(Dagbladet): I den 45 sekunder lange videoen, som etter å ha blitt publisert tirsdag har gått viralt, danser en tenåringsgutt i en stripete t-skjorte og grå shorts til 90-talls låta «Macarena» i byen Jeddah i Saudi-Arabia.

Gutten danser med headset i fotgjengerovergangen foran fem rader med biler som har stoppet for trafikklyset.

Se video øverst i saken.

Tirsdag ble den 14 år gamle gutten arrestert av politiet i landet for dansingen.

Ifølge politiet ble gutten innbrakt til avhør fordi han hadde vist «upassende oppførsel i offentligheten og forstyrret trafikken», skriver The Guardian.

Gutten, som er arabisk, ble tatt inn av politiet sammen med faren, som måtte skrive under på et skriv der han lovet å passe på at sønnen ikke ville gjennomføre handlinger som brøt med offentlig moral i framtida. Gutten skal kort tid etter ha blitt satt fri fra varetekt.

Dansingen skal ha skjedd for ett år siden, mens videoen ble publisert på Youtube tirsdag.

Arrestert for «dabbing»

Tidligere denne måneden ble også den Saudi-Arabiske sangeren Abdallah al-Shahani arrestert for å gjøre den såkalte «Dab»-bevegelsen på scenen under en musikkfestival i byen Taif i det sør-vestlige Saudi- Arabia, melder Al Jazeera.

Videoen av Abdallah al-Shahani som «dabber» gikk viralt.

«Dab» eller «dabbing» er en slags dansebevegelse som kommer fra hip-hop, der man gjentatte ganger dypper hodet i armkroken samtidig som den motsatte armen strekkes strakt opp og ut til siden. Dansebevegelsen ble for alvor et fenomen i sosiale medier i 2015, der flere begynte å legge ut videoer der de utførte en «dab».

Dansen er blitt bannlyst i landet av den Nasjonale komiteen for narkotikakontroll. Begrunnelsen er at dansebevegelsen oppmuntrer til bruk av narkotika.

Arrestert for å gå med miniskjørt

Saudi-Arabia er landet med flest aktive brukere av sosiale medier i den Arabiske verden. Internett er blitt stedet for debatt og interaksjon i det dypt konservative landet.

I sommer ble også en saudiarabisk kvinne arrestert etter en mengde offentlige klager på sosiale medier, ifølge .

Videoen av kvinnen, som ifølge Buzzfeed skal være en kjent modell, var ikledd miniskjørt og en kort topp. Videoen ble lastet opp på Snapchat og viste at hun gikk gjennom et gammelt fort i Ushayqir i den konservative Najid-regionen. Kvinnen hadde heller ikke dekket til ansiktet, men bar i stedet solbriller.

I henhold til saudiarabisk lov skal alle kvinner bære klesplagget abaya for å dekke seg til når de ferdes i det offentlige rom.