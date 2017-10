Adresseavisen tok satireblogg på fullt alvor. Nå legger de seg flat

(Dagbladet): Et innlegg på nettstedet til det som for noen kan høres ut som en oppriktig menighet, «Smyrna Menighet» hadde denne uka følgende overskrift:

«Flommen på Sørlandet er Guds straffedom over denne landsdelens homofile orgier !!!».

I innlegget står det blant annet at «Gud har nå varslet folket på Sørlandet og langs kyststripa at de må straffes for sine homofile og lesbiske orgier», og at «det er derfor han har sendt denne flommen for å vaske Sørlandet, dets jorder og dets svaberg ren for homofile og lesbiske orgier.»

Andre overskrifter på nettsiden lyder «Seven Eleven på Ullern spotter Gud !», og «Kvinner som går i bukser har påført Norge en epidemi av lesbiskhet».

Gikk fem på

Det hele er ment som satire, men Adresseavisen, sammen med flere andre lesere, gikk fem på.

Det kom til uttrykk i avisas «Lilleleder» på onsdag. Der kommer de med et skarpt svar til «menighetens» anklagelser om at flommen på Sørlandet er forårsaket av homofile orgier.

Det var Medier24 som først omtalte saken.

Da Adresseavisa ble klar over at menigheten, som skal ligge i Oslo, slettes ikke finnes, la de seg flat under overskriften «Adresseavisen beklager».

«Nettstedet vi viste til representerer ikke noen menighet, men er et satirisk nettsted som framstår som representant for en menighet som ikke finnes», skrev de torsdag.

Avisa Vårt Land har snakket med bloggeren bak nettsiden, som ikke ønsker å stå fram med navn.

- Dette innlegget kunne vært skrevet i fullt alvor av personer som har disse meningene, men nå har jeg kommet dem i forkjøpet og latterliggjort det, sa han til avisa.

Ikke et unikt tilfelle

Dette er ikke første gang norsk presse har misforstått. En av de bedre historiene er den gangen Finansavisens daværende redaktør Geir Remman skrev en analyse av det danske iskrem-markedet.

I analysen, som ble skrevet i 2005, tok han utgangspunkt i krisen i det danske selskapet Imerco. Problemet, skrev Nettavisen den gang, var at selskapet slettes ikke drev med iskrem, men med jernvarehandel, som på dansk er «isenkram».

I 2014 skapte Dagbladet internasjonale overskrifter da den satiriske saken «IOC bekrefter: Har funnet spor av Marit Bjørgen i dop», publisert av det oppdiktede «Mediehuset 5080» gikk verden rundt - som en seriøs nettsak om at Bjørgen var dopingtatt.

Dagbladet måtte så legge inn en engelsk beskjed til utenlandske lesere om at «dette er satire. Martin Bjørgen er IKKE på noen måte tatt i doping».

Fake news

Etter at Donald Trump ble USAs president har uttrykket «fake news» fått nytt liv. Mange mener også at det er blitt vanskeligere å skille mellom seriøse medieaktører og lite kildekritiske nettsteder.

Det var en av grunnene til at flere norske aviser droppet den tradisjonelle tullenyheten på 1. april i år.

Ifølge NRK skulle verken de, Dagbladet, Aftenposten eller VG ha slike spøker i år. Heller ikke Bergens Tidende, Drammens Tidende og Sunnmørsposten hadde egne aprilsnarrer, ifølge NTB.