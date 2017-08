Ærlig Trier: - Fuck det som selger billetter

HAUGESUND (Dagbladet): «Tør du være den du er?» står det øverst på plakatene som Haugesund sentrum nå nærmest er tapetsert med.

Regissør Joachim Triers (43) nye storfilm «Thelma» åpner filmfestivalen på Vestlandet søndag kveld, et prosjekt som dykker dypt i forholdet mellom kjærlighet og religion.

Trier, kjent for «Louder Than Bombs» og «Oslo 31. august», leker seg med flere religiøse og psykologiske aspekter i sin nye thriller. Til Dagbladet forteller den prisbelønte regissøren at den nye storfilmen, som hadde budsjett på 50 millioner kroner og allerede er solgt til 50 land, var krevende å lage.

- Vi har jobbet skikkelig hardt og lenge med det her, så det er deilig å endelig kunne vise det fram, uttrykker den blide regissøren etter pressevisningen i Haugesund søndag morgen.

Trygghet

«Thelma» handler om forbudt kjærlighet, undertykte følelser og religion, med overnaturlige elementer og mystiske krefter som filmens ryggmarg.

På Blindern møter den nyinnflyttede vestlandsjenta filmen er oppkalt etter mystiske Anja på lesesalen. Følelsene hun etter hvert utvikler for Oslo-studenten forvirrer henne, og med tida lar hun seg hengi til dem - til tross for sin sterke, religiøse bakgrunn. Parallellt med dette opplever Thelma uforklarlige og sporadiske epileptiske anfall, som peker mot en mystisk fortid.

- Det var en litt uvanlig prosess, fordi dette er en spenningsfilm, med ekstremt mye fysisk krevende arbeid fra skuespillerne. Vi måtte finne noen som var modige, forteller Trier.

Thelma spilles av 23 år gamle Eili Harboe, kjent fra blant annet «Bølgen» og «Kyss meg for faen i helvete». Musiker Kaya Wilkins (26) har rollen som Anja, en vennlig og mystisk jente som hovedpersonen begynner å falle for.

- Da jeg leste manuset, tenkte jeg med en gang at det handlet om de undertrykte følelsene til Thelma og de mystiske kreftene hun innehar. Det er mye forvirring rundt det som utspiller seg, og jeg tror seerne kommer til å bli overrasket, forteller Harboe.

Hun er fornøyd med at Wilkins til slutt ble valgt ut som hennes motspiller. «Jeg jublet da jeg hørte det», forteller 23-åringen om motspilleren, som hun kysser og viser et intenst begjær for på lerretet. Slike scener er vanskelige for selv de mest meritterte skuespillere.

- Lydmannen på settet spilte «Kiss From A Rose» hele tiden. Jeg tror Joachim ble litt gal til slutt, men det løsnet opp på stemningen. Humor er veldig viktig i en sånn situasjon, forteller Wilkins, og legger til at det føltes trygt.

- Det er jo ikke pornofilm vi lager her. Det er veldig viktig at skuespillerne føler seg respekterte, og at fortellingen kommer fram mellom linjene, sier Trier.

- Fuck billettsalg

Trier forteller at mytologi, japanske tegneserier og Stephen King har vært blant elementene som har inspirert han underveis.

Han trekker også linjer til Netflix-suksessen «Stranger Things». Rent visuelt er filmen dyster, med mye handling som utspiller seg i brutalistisk 70-tallsarkitektur på Blindern og Ammerud. Innsjøer dekket av is, mørk natur og ild er også ting regissøren leker med.

- Jeg vil si at jeg laget filmen ut fra et perspektiv om at jeg tror veldig på at folk skal få elske dem de vil og leve det livet de selv ønsker. Samtidig vil jeg lage spenningsfilm, og se om kan få snakke om noe litt mer alvorlig, sier Trier og fortsetter:

- Hver gang jeg lager film, gjør jeg akkurat det jeg har lyst til der og da. Man skal ikke gjøre noe for noen andre. Fuck hva som selger billetter, jeg har lyst til å lage noe som er spennende og gøy nå, forklarer han og begrunner det med at det bare er tilfeldig at hans personlige smak har blitt populær.

Da Trier i 2006 ga ut «Reprise», fikk han flere tilbud om å regissere store, utenlandske filmer. Han kan imidlertid avkrefte at han sitter inne med noen drøm om Hollywood.

- Hollywood-drøm og Hollywood-drøm. Det Hollywood som vi hadde, finnes ikke lenger. Det finnes ikke plass til filmer som har særpreg for tida. Så lenge jeg får lage filmer på internasjonal skala, har kreativ kontroll og får et produkt som selger bra, er jeg drithappy.

«Thelma» har norgespremiere 15. september.

Joachim Trier (43) Prisbelønt norsk regissør, født 1. mars 1974 i København.

Har studert film i blant annet Danmark og England.

Kjent for «Reprise», «Oslo 31. august» og «Louder Than Bombs».

Vant i fjor Nordisk råds filmpris for sistnevnte filmtittel, som blant annet ble vist i Cannes.