Akkurat da du trodde tempoet i denne serien ikke kunne bli høyere dukker Jan Fredrik Karlsen opp

OBS: Inneholder spoilere og langt over helsetilsynets anbefalte dagsdose av nussing.

RECAP: Det er den typiske kjærlighetshistorien: Jente blir supermodell i USA som trettenåring, gjør kometkarriere, gifter seg, får barn og blir skilt, blir med på realityprogram der voksne mennesker leker bondegård, møter gutt som er tretten år yngre, mest kjent for å ha vunnet «Paradise Hotel» og det tidløse sitatet «blir det ikke kuse, så river jeg huset», og som også er med på realityprogram der voksne mennesker leker bondegård. Gutt og jente får god kjemi. Gutt og jente vil ikke innrømme at de er kjærester, og pressen går bananas. Gutt og jente innrømmer at de er kjærester, og pressen går bananas. Gutt og jente får eget tv-program på TV2 Livsstil. Recapper med fritidsproblemer prøver å lire av seg morsomheter på andres bekostning.

Eller for å si det med Petter Pilgaards ord: «Så kom vi hjem, også ble det sånn som det ble».

I første episode av «Vendela + Petter» er Vendela og Petter forelsket. Veldig forelsket. De er også glade.

«Petter gjør meg veldig glad», sier Vendela.

«Hun er alltid så blid og glad»‚ kan Petter bekrefte.

«Vi er sammen, og vi er veldig glad i hverandre», sier Vendela, med sine norske gloser og trillende svenske talemelodi. Åk hem, Bettan.

Petter og Vendela er et usannsynlig par. Han er en jålete partygutt fra vestkanten. Hun er eldre enn ham. Opptil flere år, tenk det. Også i 2017, da. Hviskingen og tiskingen over bordene i Christianas mange sosietetssalonger vil nok ingen ende ta.

«Hva skal Vendela Kirsebom gjøre med en type som meg?» undrer Petter retorisk. For å illustrere ser vi Vendela åpne et ganske, men ikke så veldig, rotete rom, som formodentlig er Petter sitt. Skjønner dere, eller? Han er rotete! Og ung! Ung-ish, i hvert fall. Hvordan SKAL dette gå?

«Nå skal vi også dele forholdet vårt med offentligheten», sier Petter. For å illustrere har han et moro-forkle med en stor tiss sydd på. Håhå, skal han aldri bli voksen?

Vendela og Petter nusser, ikke det første og ikke det siste av kveldens flerfoldige tusen nuss.

På et tre ved siden av er det risset inn hjerte med «Vendela + Petter.»

«Jeg tror faktisk vi kommer til å være forelsket for alltid, jeg», leser Vendela fra et cue-card bak kamera.

Og så får vi en montasje fra hva denne helsprøe sesongen med Vendela og Petter har å by på: noe med en g-streng! Petter har prompa! De rygger med en golfbil på en parkeringsplass, mens Vendela sier «jeeeeeee» som bare en norsksvenske kan! Petter har ordnet tisselakken i tilfelle hun «begynner å lekke etter hvert»! For hun er jo så gammel! Femti år, sikkert! Det er jo masse! Mer nussing!

Vi befinner oss i Oslo, noe programmet viser oss ved å skrive i «Oslo» i store bokstaver, samt vise bilder av det ypperste Norges hovedstad har å by på: Oslo City Kjøpesenter. Grafittiveggen på Blå. Bislet Bilutleies parkeringsplass bak Fagerborg Kirke.

Her skal det ikke spares på noen ting, hverken nussing eller stockshots.

Hjemme hos Petter eller Vendela eller noen andre har nyeste utgave av tidsskriftet «Se & Hør» ankommet. Gjett hvem det er bilde av på forsiden.

«Derfor ble vi shæster», leser Vendela høyt på vendelansk.

«Nå er Vendela og jeg kjærester. Ja, vi er det», sier Petter. Han nikker tjue ganger i løpet av setningen, så plis ikke tro at han ikke mener det.

«Det å si at Petter er shæsten min er veldig deielig. Det føles superherlig».

Ikke bare herlig, altså. Mye er jo det. Men superherlig.

«Hun er jo supermodell. Det er jo nesten ingen som er det.»

Ikke bare modell, altså. Mange er jo det. Men supermodell.

VG ringer. Slitsomt, synes Vendela og Petter.

«Vi har på en måte hverdag. Men vi har en hektisk hverdag.»

Bare hektisk? Ikke superhektisk, altså? Nei? Neivel.

Pendela er på Latter på Aker Brygge. De nusser.

I en helt naturlig, på ingen måte oppstyltet samtale to nyforelskede kjærester i mellom, får Petter beskjed om å booke en sommerferie uten nærmere spesifikasjoner, mens Vendela skal inn og la seg intervjue av Anne Lindmo på en event i norsk standups storstue.

Nå kunne man kanskje latt seg lure til å tro at denne flybillettbestillingen er noe episoden har tenkt å bygge litt spenning og moro rundt, for semiunge Petrus Pilgaard er jo ikke akkurat kjent for ikke å kløne til selv de enkleste oppdrag, hvis dere skjønner hva jeg mener.

Men heldigvis, rett etter at Vendela er ferdig med å fortelle Lindmo en temmelig spennende historie om en gang hun satt ved siden av Donald Trump og så ba om å bli fyttet til et annet bord og så ble hun det, får vi avslørt uten mere føss at turen går til selveste Ibiza, som i følge nettleksikonet Wikipedia «vanligvis anses for å være en såkalt "partyøy"».

Noe mer enn det har vi ikke tid til å bale med Balearenes tredje største øy, disse episodene varer tross alt ikke mer enn 22 minutter, og nå skal de videre for å dra på Lothepus-konsert og døpe noen griser. Jeg tror de snakker om to urelaterte ting, men er ikke helt sikker.

Så turen går i høyt tempo til Lyngdal, og episoden får en gjesteopptreden av den mektigste superhelten i hele TV2-universet, selveste Lothe «Lothepus» Pusesen. Dette er litt som da Robert Downey jr./Iron Man dukket opp i den der litt kjedelige Marvel-filmen jeg ikke husker hva heter, for å pimpe opp billettsalget.

Jeg har aldri vært i Lyngdal, men ut fra oppmerksomheten superheltene får later det til å være Norges selfie-hovedstad. Lothepus fyrer av noen usammenhengende gloser, tar på seg bunad, og konserten er i gang, og plutselig får vi vite at Vendela visstnok skal opp på scenen og synge duett med sjølveste Pusen, men å bygge dramaturgi rundt sånt blir for banalt for en såpass avantgardistisk produksjon som dette, så konserten er over før den begynte, duetten viste seg å være koring på et refreng, og jeg rakk ikke engang å få forhåpninger om at Gaute Grøtta Grav skulle dukke opp og synge «Knekkebrød» (han gjorde ikke det).

Episodens tidligere nevnte stockshot-fotograf får så anledning til å vise sitt korte bildedikt «Etter Lothepus-konsert», en meditasjon over festivallivets forgjengelighet:

Dagen etter synes Pete det var en litt slitsom kveld. Det var mye fans som ville ha en bit. Det måtte rømme backstage: «Det eneste stedet vi fikk kysse hverandre og vise litt kjærlighet, for å si det på den måten». Hm? For å si hva på hvilken måte? Hva insinuerer du her nå, Piotr?

Det er morgenstund på hotellet. Idyll. Shæsteparet viser at de er et sånt par som aldri kommer til å gå tom for ting å snakke om:

«Har du vært våken lenge?»

«Jeg har vært våken en stund. Eller, ikke så veldig lenge. Jeg har bare dusjet... Nå ser du fin ut på håret, da».

Neste post på programmet er grisene. En i nærheten har nemlig bedt Vendela og Petter om å døpe grisene hans. De skal hete Vendela og Petter.

Petter har en lengre filosofisk utgreiing om at den ene grisen (Petter-grisen, formodentlig) har ørene fremover, nesten som skylapper.

Petter (Grise-Petter, altså, ikke Petter-grisen) tolker det som en metafor for at han har skylapper for alt annet enn Vendela.

Det kan også tolkes som en metafor for at det ikke var bare bare å fylle første episode av «Vendela + Petter» med hele tjueto minutters innhold.

Så døpes grisene, naturlig nok ved å sprette sjampanje på dem, for som vi husker fra naturfagstimene er jo griser en undergruppe av dyrearten «båt».

All grisepraten blir en naturlig overgang til litt alvor, nemlig å snakke om barn. Med den GIGANTISKE aldersforskjellen er jo dette et tema som potensielt kan rive de to stjernekryssede elskerne i tusen biter, som var de en Bjørn Afzelius-sang. Dette kan bli sårt, eksplosivt, og gripende fjernsyn.

Vendela sier hun ikke vil ha flere barn, Petter sier han har lyst til å det som det er, og to sekunder senere haster Team Pendela videre til Tøøøøøønsberg, for heeeey, Vendela kjenner noen som skal åpne hotell, og så går de kjempefort langs en pir, og jeg blir livredd for at kameramannen skal snuble der han må småjogge baklengs for å holde tritt, og så er vi innom hotellrommet, og Vendela har glemt toalettmappen sin, og Petter spør om hun begynner å bli dement, for hun er jo så gammel, ikke sant, femti millioner år, minst, og så drar hun opp en g-streng fra bagen sin, og hvor sjukt er ikke det, og dette er tv-gull, tenker produsentene, og så er det mingling, og akkurat da du trodde tempoet i denne serien ikke kunne bli høyere dukker Jan Fredrik Karlsen opp.

«Dette her blir jo veldig sånn derre hastegreie», sier Petter. Uklart om han sikter til hotellåpningen eller programmet han er med i.

Noe foregår visst på minglingen, for Petter føler det betimelig å påpeke at han føler seg som en dressert ape, og så sabler han en sjampis. «Det var jo litt spesielt med alt styret», sier Vendela, og vi får bare ta henne på ordet, for programmet hadde det for travelt med å styre til å vise oss noe styr.

Og plutselig skal Vendela opp på scenen og bli intervjuet i en slags Q&A der intervjueren drar et par vitser på bekostning av håret til Trump. Jeg har aldri vært på hotellåpning før, så for alt jeg vet er dette business as usual. Og jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men hadde jo et poeng, Trump har jo rart hår.

Dette viser seg å være et så naturlig sted som noe å runde av første omgang med eventyret om Vendela og Petter, men først noen hastige smakebiter på resten av sesongen, sånn helt i forbifarten, for å holde på det gode tempoet vi har kommet oss opp i, for ellers ville vi jo rukket å pirke litt under overflaten, og det vil vi jo helst slippe:

Petter spør om det er god stemning!

Pendela tar selfie med John Christian Elden!

Petter ser et skilt der det nesten står «tatt bak»!

Vendela har en stalker og er redd, og Petter har kledd seg ut som Lothep– vent, hva? Stalker?

Men oi, der er Jan Thomas!

Og Vendela ser en bordpynt som har en fin rose!

Superfin.

