Alle presidentens tvilere

Denne uka sendte Kim Jong-un enda en rakett i havet. Donald Trump svarte med å sende ut en tweet, der han slo fast at «samtaler er ikke svaret» i USAs forhold til den nord-koreanske diktatoren. Men bare timer etterpå sa den amerikanske forsvarsministeren Jim Mattis til journalister det stikk motsatte. Han sa: «Vi slipper aldri opp for diplomatiske løsninger». I forhold til det som enda en gang var en nord-koreansk provokasjon. Og ennå har ikke Mattis fått sparken.

Forsvarsministeren - en amerikansk toppgeneral - ser ut til ikke å følge den politiske marsj-ordren også på et annet kontroversielt politikk-område i Trump-administrasjonen. Reuters skriver at det later til at Mattis utsetter iverksettelsen av Trumps presidentordre om å kaste ut de trans-seksuelle fra de væpnede styrker.

For en uke siden var det utenriksminister Rex Tillersons tur. Det var etter at Trump hadde fordelt skylda for urolighetene i Charlottesville i Virginia mellom antirasister på den ene siden og nynazister og Ku Klux Klan-medlemmer på den andre siden. Tillersons kommentar var ganske enkelt: «Presidenten snakker på egne vegne». Underforstått: Presidenten snakker i hvert fall ikke på Tillersons vegne. Og kanskje snakker han strengt tatt ikke på noens vegne? Slik Tillerson ser det?

Trumps økonomiske rådgiver Gary Cohn skal ha vurdert om han skulle gå av etter presidentens opptreden i Crarlottesville-saken. Han sa følgende om sjefens opptreden:

- Borgere som står opp for likhet og frihet kan aldri sidestilles ned nynazister og Ku Klux Klan, sa Cohn til Financial Times.

Alle uttalelsene er oppsiktsvekkende, for mens forsvarsministeren og utenriksministeren ser ut til rett og slett å ignorere Trump, så protesterer den økonomiske rådgiveren Cohn så heftig kan kan. Alle ser ut til ikke å ville identifisere seg med sin sjef.

Michael Beschloss, historiker som har spesialisert seg på amerikanske presidenter, sier til Reuters at det aldri i moderne tid har vært så mange nære medarbeidere som har sagt så kritiske ting om sin president.

- Dette er mennesker som forsvarer ryktet sitt i samtid, og det er noe man normalt ikke ser på toppnivået rundt en president, sier Beschloss.

Noen rundt Trump har altså begynt å tenke på sitt gode navn og rykte. Men det er oppsiktsvekkende at dette skjer i samtid. Vanligvis tar man et oppgjør med hva som egentlig skjedde bak maktens masker etter at en presidentperiode er over. Sånn sett tyder alt på at vi har mye å glede oss til.

Trumps sjefstrateg Steve Bannon fikk sparken i august. Samtidig som han lovte å holde guarden høyt, og gå i krigen for Trumps prosjekt, som altså inkluderer de ytterliggående nasjonalistene som Bannon er en slags ideolog for. I tillegg til Bannon har seks sentrale rådgivere i Det hvite hus enten fått sparken, eller selv gått av. Og da er ikke Trumps antatt modererende stabssjef Reince Priebus og den ytterliggående nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn - som begge fikk sparken - tatt med.

Mye kan tyde på at Trump nå henter stadig mer støtte fra folk som Bannon og folk som står utenfor Det hvite hus. I Det hvite hus er flere av de sparkede ikke erstattet. Amerikanske medier har lenge skrevet at det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte folk til Trumps hvite hus. De tenker på sitt gode navn og rykte.