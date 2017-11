Ampert på overgrepsmøtet mellom TV4-stjernene og ledelsen: - Det er ekkelt på alle vis

(Dagbladet): Etter at Harvey Weinstein (65), en av Hollywoods aller mektigste menn, ble anklaget for seksuell trakassering gjennom flere tiår, har det fått ringvirkninger over hele verden.

Etter #metoo-kampanjen på sosiale medier, hvor kjendiser og andre har delt historier om seksuell trakassering, har også Sverige blitt rystet av sextrakasseringsskandaler.

Blant annet er TV4-programleder Martin Timell (59) blitt tatt av lufta etter grove anklager om både overgrep, seksuell trakassering, rasisme og homofobi.

- Som et nytt overgrep

Blant annet har en av hans produksjonassistenter stått fram om et seksuelt overgrep som skal ha skjedd i 2008.

I forbindelse med en sommerfest på Timells landssted Mjölkö i Stockholms skjærgård skal Timell, ifølge Expressen, ha puttet hånda ned i bikinibuksa på kvinnen mens de to satt i en badestamp.

Kvinnen har, ifølge avisa, flere ganger prøvd å få TV4-ledelsen til å ta affære i saken, men beskjeden fra ledelsen har vært at de ikke ønsker å anmelde forholdet.

Nå velger kvinnen å anmelde Timell for seksuelt overgrep på egen hånd.

- Etter tre forsøk på å få til en avtale må jeg gjøre jobben som TV4 burde ha gjort for lenge siden. TV4 burde ha rapportert dette. Det er forferdelig å høre at TV4-sjefene sier at de ikke ønsker å ta saken videre. Det er som et nytt overgrep, sier kvinnen i et intervju med Expressen.

Sterk kritikk

I et personalmøte tirsdag gikk blant annet TV4s sportprofil Olof Lundh i strupen på TV4-ledelsen. Ifølge Expressen var det opprørt stemning på møtet.

- Hva er forskjellen på Martin Timell, Åsa Sjöberg og Fredrik Arefalk? De har alle gjort feil. De får bli, mens Timell må gå, sa han på møtet om to av kanalens lederskikkelser.

Tv-kollega Lulu Carter, som selv har beskyldt Timell for seksuell trakassering, var også på festen der overgrepet i badestampen skal ha skjedd. Hun mener kanalsjefene har gjort det mulig for Timell å begå overgrepene.

- De har lukket øynene. Det gjelder først og fremst Åsa Sjöberg og Casten Almqvist. Det er katastrofalt lederskap, sier Carter til Expressen.

- Det er ekkelt på alle vis, sier Soraya Lavasani, som leder «Nyhetsmorgon» på TV4.

- Jeg håper at alle stener nå blir snudd. Alle må renvaskes. Ikke minst de personene som har stått nærmest denne suppa, sier Rickard Sjöberg, en av kanalens toppnavn.

Magnus Törnblom, pressesjef i TV4, har tidligere uttalt at kanalens fokus er å sørge for at slike hendelser ikke skjer igjen.

- Trenger vi å innføre rutiner som innebærer at vi politianmelder alle hendelser som vi får kjennskap til, selv om offeret ikke ønsker det? har han uttalt. Direktør for TV4 Casten Almqvist har tidligere uttalt at kvinnen ikke har villet politiamelde hendelsen.

- Mine kolleger har vært klare på dette. I etterkant viser det seg at dette har vært feil, har han tidligere uttalt i et intervju med Expressen.

Presset inntil veggen

Timell er kjent som programleder for blant annet oppussingsprogrammet «Äntligen hemma». Ifølge Aftonbladet var det hans kollega Lulu Carter (56) som først slo alarm om programlederen.

I et innlegg med «Me Too»-emneknaggen satte hun likhetstegn mellom Timell og Weinstein.

I et intervju med Aftonbladet har hun blant annet fortalt at Timell under en innspilling hadde presset henne inntil veggen og tatt tak i brystene hennes.

- Og så sa han: «De der, de er juveler, de kommer vi til å få så j*vlig mye seertall på. Men du må alltid gå med utringning», og så dro han ned den utringede toppen min, fortalte Carter.

I intervjuet med Aftonbladet hevder hun at Timell er en svært manipulerende person.

- Jeg er sjokkert over at jeg har gjort så mye galt. Jeg har alltid gått inn for å underholde, dra spøker som innimellom går over grensa, og jeg har ikke skjønt at det har gått ut over folk. Jeg må revurdere hele innstillingen min, sa Timell selv til Expressen etter anklagen.