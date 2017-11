Angrep rivalen med jernstang: «Hva slags person knuser kneet til en venn?»

(Dagbladet): «The Wolf Of Wall Street»-stjernen Margot Robbie (27) spiller hovedrollen som den skandaleombruste kunstløperen Tonya Harding (46) i den kommende filmen «I, Tonya».

Se trailer øverst i artikkelen.

- Margot Robbie går for gull i rollen som den beryktede kunstløpersken. Velkommen til Tonyas verden. Det kan bli et interessant besøk, skriver Huffington Post om traileren. Filmen, som har amerikansk premiere 8. desember, handler om historien og dramaet som utspant seg blant skøyteisens glamourøse isdansere.

«Alle har sin egen sannhet», hører vi Tonya Harding i Margot Robbies skikkelse mens det klippes bilder av piruetter på isen i glitrende kostymer.

«Hva slags person knuser kneet til en venn?» spør hun og tar et drag av sigaretten.

I 1994 ble den amerikanske kunstløpersken Nancy Kerrigan brutalt angrepet og slått med en jernstang under trening før den amerikanske kvalifiseringen til OL på Lillehammer. Saken fikk stor oppmerksomhet over hele verden og rivalen Tonya Harding fikk mistanken rettet mot seg. Harding på sin side nektet å ha noe med overfallet å gjøre.

Bildene av en gråtende Kerrigan ble sendt over hele verden og ble en av verdens største idrettskandaler, ifølge News.com.

«Skjønnheten og udyret» fra virkeligheten

Mens Kerrigan var amerikanernes yndling var Harding stjernen fra en annen verden som sydde sine egne kostymer og som stumpet røyken med kunstløpskøyta.

Filmen beskrives som en «mørk komedie», og tar for seg tiden før og etter at Kerrigan (48) ble angrepet. Klippene fra filmen viser glimt fra en tøff barndom. I traileren får vi et lite innblikk i misbruket Harding opplevde fra moren LaVona (spilt av Allison Janney) da hun var barn.

Duellen mellom Kerrigan og Harding ble fulgt med argusøyne av pressen over hele verden. Harding landet på Fornebu en iskald februardag i 1994. Det var den største saken under Lillehammer-OL.

Harding nektet fortsatt for å ha stått bak angrepet mot Kerrigan.

Smuglet fra Fornebu

Ifølge Dagbladets reporter Morten Pedersen, som fulgte Lillehammer-OL, var hele historien et vanvittig kaos. Harding måtte smugles fra Fornebu. Hun ble hentet rett fra flytrappa og kjørt med bil rett til Lillehammer uten å gå gjennom passkontrollen.

Hun var allerede hatet av alle.

Damenes kunstløpfinale i Hamar OL-amfi, den 25. februar 1994, ble blant de mest sette tv-programmene i USA noensinne. Da Harding entret isen i Hamar OL-amfi holdt verden pusten.

Gråt på isen

Først somlet Harding med å komme seg ut på isen. Med astmasprayen i hånda sto det om sekunder før hun hadde blitt diskvalifisert, men hun kom seg ut på isen og startet sitt nummer til musikk fra filmen «Jurassic Park».

Men Harding var ute av balanse. Hun hadde ikke klart å snøre skoene skikkelig og begynte å gråte midt på isen.

Pedersen har beskrevet det som idrettshistoriens største lei-seg-fjes da hun la skøyta på vantet foran dommerne og viste problemene med lissene. Hun fikk gå en gang til, men OL var spolert.

- Jeg har alltid holdt med underdogen. Jeg syntes så synd på henne, har Pedersen tidligere sagt om hendelsen.

Det var det 16 år gamle vidunderbarnet Oksana Baiul som skulle stikke av med seieren. Kerrigan kapret sølvmedaljen, mens Harding måtte ta til takke med en åttende plass.

- Bare trist

Det skulle senere vise seg at Kerrigans angriper var en mann (Shane Stant) som ble hyret av Hardings eks-mann Jeff Gilooly og hennes livvakt Shawn Eckhardt. Noen uker etter at OL-ilden var slukket ble Harding idømt samfunnstjeneste og bot.

Ifølge News.com fikk Harding en bot på 100.000 dollar og sa seg skyldig i å hindre etterforskningen av angrepet. Hun mistet alle sine titler, mens eksmannen og livvakten ble fengslet.

Etter OL-deltagelsen falt Hardings karriere sammen. Hun har siden levd et liv unna rampelyset. Hun prøvde seg senere på boksing og har hatt sporadiske tv-jobber, like ofte som hun har havnet i klammeri med politiet.

- Sist jeg så henne, var i et innslag på amerikansk tv. Da sto hun i et røykfylt biljardrom i Portland, Oregon. Bare trist, sier Morten Pedersen.

Ifølge News.com forble Kerrigan heltinnen, mens Harding forble kjeltringen.

I en biografi fra 2008 hevder Harding at hun ble tvunget til angrepet av eksmannen og at han hadde truet henne med voldtekt og fysisk vold hvis hun fortalte sannheten til FBI.

En fantastisk isdanser

I 2013 uttalte eksmannen Jeff Gilooly, som nå heter Jeff Stone, at Harding aldri kom til å bli husket for den fantastiske isdanseren hun var.

«Hun vil bli husket for det jeg overtalte henne til å gjøre», har han uttalt.

Harding giftet seg senere to ganger til og fikk en sønn i 2011. Hun lever nå i en liten småby i USA.

Kerrigan har nylig uttalt at hun aldri har fått noen unnskyldning for det som skjedde fra Harding.

Trebarnsmoren Kerrigan ble på sin side bare mer berømt og har uttalt at det beste i livet er å være mor. Hun ønsker ikke å se den kommende filmen.

- Jeg har levd det, har hun uttalt.