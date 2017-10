Ansetter person på livstid for å «gå rundt» på svensk togstasjon

(Dagbladet): Det svenske kunstrådet har bestemt hvilket kunstverk som skal pryde en togstasjon i Göteborg: Et menneske skal bli heltidsansatt på livstid for å vandre rundt i området, ifølge SVT.

- Et samtaleemne

Flere millioner svenske kroner, øremerket for å gå til utsmykking av togstasjonen, går dermed til ett enkelt menneske. Detaljene er ikke fullt utarbeidet enda, men denne personen skal få tilnærmet fritt spillerom.

- Personen skal gjøre det den velger å gjøre. Jeg tror man kan se på det som en kommentar til lønnet arbeid i dag, sier Johny Lindberg, arkitekt ved Trafikverket, og som var med i juryen som valgte kunstverket.

- Dette vil bli et samtaleemne, som kan bidra til mystikk. «Har du hørt om kunsten i Göteborg?»

Tanken er at stasjonen også skal utsmykkes med et omkledningsrom og ei klokke som er koblet til fabrikkliknende lamper over plattformene.

Men hovedkunstverket er likevel den ene personen som skal bli ansatt for all overskuelig framtid. Om den utvalgte sier opp jobben, blir den erstattet med en ny, skriver det svenske mediet.

Flere millioner kroner

Det er uklart hva den nøyaktige prislappen på kunstverket vil komme på, men seks til sju millioner svenske kroner er øremerket. Mesteparten av finansieringen kommer fra Västlänksprojektet, men også fra statens kunstråd.

Västlänken er en underjordisk jernbane i sentrum av Göteborg. Det nye prosjektet skal resultere i tre nye stasjoner i byen, hvor pendler- og regiontog skal gå fra, ifølge Trafikverket.

Flere svensker har vært negative til utbyggingen, da de blant annet mener pendlertida vil forlenges. Facebook-gruppen «Stoppa Västlänken Nu» har over 2000 likerklikk.