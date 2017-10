Avslører ekkel hemmelighet: - Jeg pleide å tisse på fingeren før jeg hilste på fans

(Dagbladet): Brian Molko (44), vokalisten i det engelske rockebandet Placebo, avslørte en småekkel hemmelighet i et Vice-intervju på mandag.

Der forteller han om at bandet pleide å ha mange såkalte «meet and greets», der fansen fikk mulighet til å møte dem. Det var ofte vinnere av konkurranser og fans som hadde bladd opp litt ekstra som fikk møte bandet.

Det fansen ikke visste, var at de kom til å gå derfra med mer enn et bilde og autograf.

- Det jeg pleide å gjøre før «meet and greets», var at jeg gikk på toalettet og med vilje tisset litt på pekefingeren, for så å ikke vaske hendene etterpå. Alle konkurranse-vinnerne og Placebo-fansen som jeg møtte den dagen ville gå derifra med litt av tisset mitt på hendene sine. Og de fikk aldri vite det. De gikk alle derfra med litt Molko-DNA. Jeg gjør ikke det lenger, sier Molko til Vice.

Liker ikke sine egne sanger

Tissehistorien er ikke det eneste Molko har avslørt i det siste. I et intervju med NME kom det nylig fram at artisten ikke er så fornøyd med to av bandets hitlåter «Nancy Boy» og «Pure Morning».

- Vel, jeg synes bare ikke de er blant det beste jeg har skrevet. Jeg synes de er naive. Jeg liker melodien til «Pure Morning», men jeg liker ikke tekstene. Vi spilte den inn under en b-side-session og vi trodde virkelig ikke den skulle bli en singel. Jeg bare dro fram noen tekster raskt uten å være særlig oppmerksom, sier Molko til NME.

På turné

Bandet som består av vokalist og gitarist Brian Molko, bassist Stefan Olsdal og trommeslager Steve Forrest ga ut sitt første album kalt «Placebo» i 1994. Siden har de gitt ut sju album til, det siste i 2009, som alle nådde topp 20-lista i Storbritannia.

Til tross for lite ny musikk har bandet turnert en del de siste årene. I fjor høst spilte de for en utsolgt Sentrum Scene i Oslo.

Placebo har foreløpig ingen planlagte konserter i Norge.