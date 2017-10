BBC-manusforfatter reagerer sterkt på grusomme torturscener i ny serie

(Dagbladet): Norske seriefantaster som en gang har planer om å få med seg kringkasteren BBCs tredelte historiske storsatsing, «Gunpowder», er herved advart.

For åpningsepisoden sjokkerer britiske seere, skriver The Guardian.

Første episode inneholder nemlig scener som er ment til å etablere voldsnivået som regjerte, særlig mot katolikker, i England på starten av 1600-tallet.

Grusomme straffer

Kirke og kongehus sto sammen om grusomme dødsstraffer, og i «Gunpowder» blir en ung prest offer for dødsstraffen «hengning, trekking og kvartering».

Har man sett filmklassikeren «Braveheart», med Mel Gibson i rollen som den skotske opprøreren William Wallace, husker man kanskje hvordan det foregår.

Personen som skulle henrettes, som oftest høyforræder og mann, ble trukket av hester til stedet for henrettelsen. Der ble personen hengt etter halsen til de var nesten døde, deretter skar de vekk kjønnsorganet og trakk ut tarmene gjennom et snitt i magen. Så ble personen halshogget og kappet opp i fire deler.

Plottet sammen

Med hensyn til «offentlig anstendighet» ble kvinner som oftest «bare» brent på bål, skriver Wikipedia. I «Gunpowder» viser de også en kvinne som strippes naken og knuses med en stein, ifølge avisa.

Skuespiller Kit Harington, kjent som Jon Snow i «Game of Thrones» har skrevet og spiller hovedrollen som Robert Catesby i serien.

Catesby var en av katolikkene som sto bak det berømte plottet om å ta livet av kongen i 1605. Forsøket på å sprenge overhuset i Westminster-palasset (House of Lords) i London, er sentral i serien.

En seer skal ifølge The Guardian ha følt seg traumatisert av de grusomt brutale scenene. En annen kommenterte at henrettelsen var noe av det mest smertefulle de hadde sett på tv noensinne.

- Bør være forsiktig

Radio Times lister opp en svært lang liste med seere som reagerer, og har også gjennomført en avstemning hvor nesten 50 prosent svarer at scenene er for blodige.

Manusforfatteren Sally Abbott, som blant annet står bak den dystre BBC-krimserien «The Coroner», og flere andre reagerer sterkt.

- Kringkastere burde være forsiktige med hvordan historier fortelles. Denne hendelsen er for viktig til at man risikerer at publikum bytter kanal, skriver Abbott på Twitter.

- Må skjønne hvorfor

Kit Harington skal selv kunne spore sin egen slekt på morssiden tilbake til Catesby, ifølge The Guardian. Han mener at voldsnivået er riktig.

- Man må vise fram hva disse mennene som sto bak plottet levde rundt og selv risikerte. Seerne må skjønne hvorfor de gjorde det de gjorde. Da er det greit å vise så ekstrem tortur og vold, har Harington uttalt.

En talsperson fra BBC sier følgende i en kommentar:

- Scenene ble sendt etter klokka 21.30 og med en klar advarsel overfor seerne før episoden startet. Metodene som vises er basert på historiske fakta, og reflekterer hva som skjedde i tida rundt «Kruttplottet».

Fikk sin straff

Det var den kjente historiske figuren Guy Fawkes som først ble arrestert 4. oktober 1605 med over 30 tønner med krutt. Færre vet om Catesby, selv om han er regnet som den egentlige hjernen bak komplottet.

Til opplysning endte rettergangen til de åtte herrene som overlevde pågripelsen med nettopp «hengning, trekking og kvartering». Datoen for henrettelsene var 27. januar 1606.