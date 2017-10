Beskylder Hollywood-kvinner for flørt med Weinstein: - En form for prostitusjon

(Dagbladet): Det har stormet rundt filmprodusent Harvey Weinstein siden The New York Times avslørte at den verdenskjente 65-åringen skal ha seksuelt trakassert kvinner over flere tiår.

Over 60 kvinnelige ofre har stått fram med sine historier om Weinstein den siste måneden, og emneknagg-trenden #MeToo har tatt helt av i sosiale medier.

Flere av skuespillerne som har stått fram med sine Weinstein-historier, deriblant Eva Green, har fortalt at Weinstein brukte sin makt i filmbransjen som pressmiddel for å oppnå seksuelle tjenester.

Flørter med produsenter

I kjølvannet av den mye omtalte Weinstein-saken, går nå skuespiller Martin Clunes (55) ut og hevder at flere av disse Hollywood-kvinnene ikke er så uskyldige som de skal ha det til.

Clunes jobbet med Weinstein i forbindelse med filmen «Shakespeare In Love» i 1998.

Han mener å ha observert at flere kvinnelige skuespillere har flørtet med produsenten. Det skriver The Sun.

En form for prostitusjon

- Noen av disse skuespillerne henger bokstavelig talt over Weinstein på nattklubb, sier Clunes ifølge den britiske tabloidavisa.

55-åringen beskriver denne praksisen som «en form for prostitusjon», og stempler det som «forferdelig».

Skuespilleren omtaler også metoden som «det eldste trikset i boka».

Martin Clunes er best kjent for sine roller som Martin Ellingham i dramaserien «Doc Martin» og Gary Strang i «Men Behaving Badly». 55-åringen har i tillegg presentert en rekke dokumentarfilmer for ITV, samt vært stemmen til «Kipper The Dog» i animasjonsserien «Kipper».

Ble tilkalt til suiten

En av de første skuespillerinnene som gikk ut med anklagelser mot Weinstein var Gwyneth Paltrow (45). Hun var 22 år gammel da hun fikk hovedrollen i Jane Austen-adapsjonen «Emma» - en film som kunne gjøre henne verdenskjent. Like før innspillingen startet, tilkalte Weinstein Paltrow til suiten sin på Peninsula Beverly Hills Hotel i Los Angeles for et møte.

Mot slutten av møtet skal Weinstein ifølge Paltrow ha plassert hendene sine på hennes og foreslått at de skulle gå inn på soverommet for en massasje, har Paltrow fortalt til The New York Times.

- Jeg var et barn. Jeg hadde bundet meg til prosjektet. Jeg var forferdet, forteller hun, og står dermed offentlig fram med at hun er en av de mange som hevder å ha blitt seksuelt trakassert av mannen som seinere hjalp henne med å vinne en Oscar for hennes rolle i filmen «Shakespeare in Love» fra 1998.

Norsk Weinstein-offer

Onsdag kveld ble det også kjent at en norsk Hollywood-skuespiller skal ha blitt utsatt for ubehagelige opplevelser i møte med Weinstein.

Natassia Malthe (43) sier nemlig at filmprodusenten voldtok henne i 2008. Seinere samme år skal han angivelig også ha bedt henne bli med på gruppesex.

Malthe gikk aldri til politiet med anklagene, noe det ifølge hennes advokat, Gloria Allred, skal ha vært gode grunner til. Hun har ikke tatt stilling til et eventuelt søksmål mot Weinstein.

Filmprodusenten etterforskes for voldtekt av politiet i både New York, Los Angeles og London.