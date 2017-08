Ble hengt ut ta hun kjempet mot legemiddelindustrien. Her er filmen om henne.

FILM: Det er, heldigvis, ikke lagt så mange lag med lakk over denne virkelige historien fra 2010. Det var da Irene Frachon, en kvinnelig fransk lege fra det lille lokalsykehuset i forblåste Brest, tvang både et stort legemiddelfirma og det franske legemiddeltilsynet i kne, etter å ha oppdaget at bivirkningene av hjertemedisinen Mediator var langt mer alvorlige enn hva noen hadde villet vedgå, og potensielt dødelige.

Ensom og kostbar

«Kvinnen fra Brest» skildrer hvor langvarig, kostbar og ensom den kampen var, før Frachon (Sidse Babett-Knudsen) vant frem. Det er en ujålete og samvittighetsfull filmatisering som ikke legger skjul på at Franchon selv har sine monomane sider, som gjør at hun setter saken over hensynet til andre og uten videre forlanger en umenneskelig oppofrelse fra sine kollegaer - og at det kanskje nettopp er slike særegne og ikke alltid tiltalende egenskaper som kreves for at et slikt hærtog skal lykkes.



Ikke at Frachon ikke er sjarmerende. Danske Babett-Knudsen spiller henne som en varm, impulsiv og klovnete skikkelse, som med jevne mellomrom avreagerer i et bohemsk hjem fylt av musikk og støy fra en nesten like intens familie. Like overbevisende er fremstillingen av hvordan nettopp disse egenskapene blir brukt mot henne, når det angrepede legemiddelselskapet forsøker å portrettere Frachon som et gudsord fra landet, provinsiell og følelsesladet og uten forskerinnsikt.

Støtter varslerne

Både Frachon og de andre legene fremstår som troverdige hverdagsmennesker. Men representantene for legemiddelindustrien blir dresskledde slimåler, stereotype skurker uten egenskaper, og triumfen mot slutten får et drag av sentimentalitet. Det skjemmer en historie som er sterk nok i seg selv.

Det kommer seg ellers fint nok i havn, men «Kvinnen fra Brest» er mer av en lett fiksjonalisert dokumentar med et utvetydig budskap enn en film som maner til ettertanke. Man kan savne ambivalensen og motstanden som ville gjort historien mer interessant. I stedet står det igjen som et solid dokument over en rettferdig kamp som heldigvis lykkes. Og så er det ikke så mye mer å si.