Ble invitert til Det hvite hus av Obama. Nå kaller stjerneforfatteren Trump for rasist

Colson Whiteheads roman «Den underjordiske jernbanen» har høstet glimrende kritikker og solgt mer enn 900 000 i USA. Også i Norge har godordene haglet. Dagbladets anmelder Fredrik Wandrup kaller boka, som omhandler slaveriet i USA rundt 1850, «en slags «Røtter» på høyeste turtall».

Den ble tatt inn i Oprah Winfreys bokklubb og rost av blant annet Barack Obama. Han benyttet anledningen til å invitere Whitehead til Det hvite hus uka før presidenttiden var over. Der var stjerneskuddet Whitehead sammen med mer etablerte forfattere som Zadie Smith og Dave Eggers.

- Jeg trodde det var en spøk da jeg fikk invitasjonen på email i januar. Obama var mest interessert i å snakke om bøker, og fortalte om da han skrev sin første bok som fattig ung mann. Det slo meg hvor smart han var. Han er en person som tenker ut svarene underveis, og hele tiden kommer med interessante perspektiver på det som blir sagt.

Whitehead lener seg tilbake i stolen på Hotel Bristol. Han er her for å gjøre intervjuer og snakke om «Den underjordiske jernbanen» på Litteraturhuset i Oslo torsdag kveld.

Overrasket over Trumps nazi-åpenhet

Selv om han har gitt ut seks romaner, er det først nå han har nådd ut til et stort publikum – noe som også har gitt han en stemme i offentligheten. På Channel 4-nyhetene gikk han nylig ut mot Donald Trump og kalte han en representant for «white supremacy» - en rasist som tror på den hvite rasens overlegenhet.

- Selv andre republikanere med slike standpunkter prøver gjerne å holde meningene sine unna offentligheten. Jeg ble overrasket over hvor åpent Trump gikk ut, at han ikke forsøkte å skjule sin sympati for nynazistene etter marsjen i Charlottesville.

- Jeg hadde aldri sett for meg en svart mann som president da jeg var barn. Men så hadde jeg heller ikke sett for meg mørket som kom med Trump, fortsetter han.

Forfatteren kommer ikke fra vanskelige kår. Han sikret seg en universitetsutdannelse før han begynte å skrive bøker, og oppveksten på Manhattan må kunne kalles privilegert i forhold til hverdagen for mange afroamerikanere.

- Men på mange måter er det heldig at jeg i det hele tatt er her. Forfedrene mine kunne lett ha blitt drept. Både på farssiden og morssiden kommer familien min fra sør og reiste nordover for å slippe unna rasismen de ble utsatt for.

Han beskriver USA som et land der det fortsatt er mye rasisme. I «Den underjordiske jernbanen» fortelles historien om slavene som flyktet fra plantasjer i sørstatene gjennom et hemmelig nettverk av flyktningruter og gjemmesteder.

Grusomhet og magisk realisme

I kontrast til de grusomme realitetene er fluktveien gjort til en konkret underjordisk jernbane. Et innslag av magisk realisme som har lagt der helt siden ideen til romanen dukket opp rundt år 2000.

Colson Whitehead Amerikansk forfatter som har gitt ut seks romaner.

Fikk sitt store gjennombrudd med fjorårets «Den underjordiske jernbanen».

Boka har fått Pulitzerprisen, Arthur Clarke-prisen og National Book Award, og er nå langlistet til Man Booker-prisen.

- Den gang var jeg for uerfaren, jeg visste at jeg ville rotet det til hvis jeg hadde forsøkt å skrive den da. Ideen trengte å modnes og jeg trengte å lære håndverket bedre.

Underveis fra idé til roman har hovedpersonen forandret seg fra en mann i 20-årene til en tenåringsjente.

- Da jeg holdt på med researchen til boka ble jeg spesielt berørt av de unge jentenes skjebner. Volden slavene ble utsatt for var ikke noe nytt for meg. Det som overrasket meg var omfanget av slaveriet som sådan og hvor komplekst systemet var.

- Det handlet ikke bare om plantasjeeiere og slavejegere og andre som spilte en direkte rolle, men også om de som laget annonsene der rømte slaver ble etterlyst og de som laget tresko til slavene. Alt dette bidro til å gjøre Amerika til en økonomisk verdensmakt, utdyper han.

Romanen blir tv-serie

Whitehead mener det fortsatt er sterke krefter som arbeider for å undertrykke afroamerikanerne, blant annet gjennom diskriminering og ved å bygge ned skolegangen i fattige strøk.

- På den annen side opplever jeg det som positivt at det er mange hvite, spesielt i sørstatene, som synes villige til å ta et oppgjør med fortiden. Det er i hvert fall inntrykket jeg har fått når jeg har reist rundt med romanen.

«Den underjordiske jernbanen» skal nå bli tv-serie regissert av «Moonlight»-regissør Barry Jenkins.

- Jeg tror det er best å ikke blande meg for mye inn i prosjektet. Men jeg har pratet med Jenkins, han er en smart fyr som forhåpentligvis vil klare å dra det i land. De er i gang med manusarbeidet, så det kan hende filmingen starter neste sommer, anslår Whitehead.

Forfatteren sier han som følge av Trumps inntog som president nå har valgt å gå i gang med en bok med et annet tema enn han først hadde tenkt.

- Den skal handle om rasisme på 1960-tallet, på et mer gjennomført realistiske nivå enn «Den underjordiske jernbanen».