Brøndbo inngikk forlik i trakasseringssak

(Dagbladet): Forrige uke inngikk Anette Engen (32) fra Namsos og Namdal Bilopphuggeri ved daglig leder Bjarne Brøndbo, et forlik.

Den tidligere ansatte tobarnsmoren hevdet hun ble trakassert og usaklig oppsagt av daglig leder Bjarne Brøndbo.

Hun ønsker ikke å uttale seg mer om saken, men ga et intervju til Namdalsavisa tidligere i år, hvor hun sa:

- Vært traumatisk for meg

- Dette handler om trakassering på arbeidsplassen. Dersom jeg tar saken til retten, vil alt komme fram. Når saken er framstilt slik den er, ønsker jeg en rettssak hvor jeg vet at ingenting blir skjøvet under teppet. Dette har påvirket hverdagen min. Det har fått følger for livet mitt. Hele situasjonen har vært traumatisk for meg, hevdet Anette Engen til avisa.

Saken var opprinnelig berammet i Namdal tingrett 14. og 15. november.

- Jeg kan bekrefte at partene er forlikte, og at innholdet i forliket er hemmelig - og at partene er blitt enige om ikke å uttale seg til pressen om innholdet, sier Anette Engens talsmann, LO-advokat Rune Lium, til Dagbladet.

- Vært en stor belastning

Den lokale representanten i Fellesforbundet Midt-Norge ved avdeling 146 Namdal, Knut Skåle, forteller til Dagbladet at han og Anette Engen er glade for at saken er avsluttet.

- Jo, det har vært en stor belastning for vårt medlem, sier Skåle.

Han bekrefter at hun krevde to årslønner samt 200 000 kroner i oppreisning. Det samlede kravet til Namdal Bilopphuggeri, hvor Brøndbo både er daglig leder, styreleder og medeier, var opprinnelig på 860 000 kroner.

Anklaget for sabotasje

Anette Engen ble ansatt i Namdal Bilopphuggeri høsten for to år siden. I mars i år ble hun oppsagt, med begrunnelse om innsparinger, ifølge Namdalsavisa. Hun hevder at hun skal ha blitt anklaget for å sabotere og være ubrukelig.

- Jeg kan ikke tilbake dit. Jeg vil bare komme meg videre og ikke kjenne på frykten lenger, sa hun til avisa i sommer.

Namdal Bilopphuggeri byttet tidligere i år ut advokat Arne Haugland med advokat Endre Kolbjørnsen, som det ikke har lykkes Dagbladet å få kontakt med.

Setter sluttstrek

- Innholdet i forliket er hemmelig og partene er enig om ikke å uttale seg. Partene har formulert en uttalelse for mediene. Utover det ønsker vi ikke å si noe mer. Jeg vil også be dere om ikke ta kontakt med min klient.

Det sier Anette Engens advokat, Rune Lium, og sender følgende uttalelse:

«Anette Johanne Engen og Namdal Bilopphuggeri AS har inngått en forliksavtale som løser alle tvistepunktene i oppsigelsessak som står for Namdal tingrett, og vil be retten om å heve saken som forlikt. Partene er enige om at begge parter kun vil tape på en videre rettslig prosess. Partene ønsker gjennom forliket i fellesskap å sette en sluttstrek for videre omtale av saken i media, og har derfor gjennom forliket forpliktet seg til ikke å uttale seg mer om saken eller om innholdet i forliket til media. For partene er siste ord sagt gjennom inngåelsen av dette forliket.»

Flere arbeidskonflikter

Ifølge Adresseavisen har Fellesforbundet hjulpet flere tidligere ansatte etter konflikter ved Bjarne Brøndbos bilopphuggeri i Namdal. Dette skrev avisa i mai i år.

Det skal dreier seg om rundt fem saker i løpet av de siste syv årene.

- Jeg kan bekrefte at det har vært flere saker tidligere, men det har endt med forlik etter forhandlinger, har Knut Skåle i Fellesforbundet uttalt til Adresseavisen.

Meldte seg inn i Høyre

Til Dagbladet sier Knut Skåle at han ikke ønsker å uttale seg om tidligere konflikter mellom Namdal Bilopphuggeri og Fellesforbundets medlemmer ut over det som han allerede har uttalt til Adresseavisen.

På en sms til Dagbladet skriver Bjarne Brøndbo at han ikke ønsker å kommentere noen av sakene.

Bjarne Brøndbo var mangeårig Arbeiderparti-medlem. Tidligere i år brøt han med partiet og meldte seg inn i Høyre og bidro i valgkampen - og har gått ut mot Arbeiderpartiet og fagbevegelsen.