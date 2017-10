Da «Monster»-stjerna skulle ha første leseprøve med Bjørn Sundquist, gikk det galt

(Dagbladet): Sammen med kjente TV-skuespillere som Sundquist og Jakob Oftebro, har nykommeren Ingvild Holthe Bygdnes en av hovedrollene i NRKs nye mysteriedrama «Monster».

Her spiller hun etterforskeren Hedda Hersoug, som jakter en mulig seriemorder.

Siden hun aldri hadde vært med i en TV-produksjon før, og siden hun så så opp til de to motspillerne, ble det ekstra stressende da hun forstod at hun ville komme for sent til leseprøven med et av sine forbilder.

- Ja, det er jo Bjørn Sundquist!, utbryter hun.

- Og jeg kom ikke bare for sent. Jeg hadde pugget feil scene, og stod der og svetta, og det var ikke måte på. Men han tok det veldig fint. Jeg kan bare huske at han smilte, legger hun til.

- Kan føle seg litt ensom

Bygdnes har jobbet som teaterskuerspiller siden 2011, og synes det var modig gjort av NRK å gi henne en hovedrolle når hun ikke hadde TV-erfaring.

- Jeg håper de valgte meg fordi jeg er god, men de tok en risk. Jeg var midt i oppkjøringen til musikalen «Lenge leve livet» da jeg skulle prøvespille for rollen, så jeg rakk ikke å bli nervøs. Kanskje det var en fordel, sier hun.

Men Bygdnes legger ikke skjul på at det var en overgang å spille i en TV-produksjon. Heldigvis var både Jakob Oftebro og Bjørn Sundquist, som begge er svært erfarne med TV-innspillinger, gode støttespillere.

- Man kan føle seg litt ensom som skuespiller når man jobber foran kamera, så da er det viktig å ha gode og trygge kolleger rundt seg. Det var Bjørn og Jakob, sier hun.

Lærte av Sundquist og Oftebro

Bygdnes forklarer at mens man på teater har det samme fokuset, er alle rundt deg opptatt av helt andre ting under en TV-innspilling. Det tekniske, lyden, innspillingsstedet, om sminken er riktig og om jakka er åpen som på forrige scene.

- Og der står du midt oppi alt sammen og skal si replikkene, med en følelse av at folk rundt ikke hører etter. Jeg bruker ofte kollegene mine til å hjelpe meg, men i filming kommer og går kollegaer fra en dag til en annen og det er vanskelig å få noe kontinuitet i sammarbeidet oss skuespillere imellom. Men det gikk seg til og det var en veldig sosial produksjon, sier hun.

Hun lærte også mye av Sundquist og Oftebro. Blant annet å huske å se i kamera.

- Kameramannen Jørgen Johansson reagerte litt på at jeg ikke alltid var så opptatt av å se i kamera. Jeg var opptatt av situasjonen i stedet, som man jo er når man spiller teater, så jeg fikk mange kommentarer om at «du må se hit» og «denne veien!», sier Bygnes.

- Forhåpentligvis ble det bedre etter hvert. Det ble i alle fall mindre roping, sier hun og ler, og legger til at hun la merke til hvordan Oftebro til enhver tid visste hvor kameraet var.

Tok med seg trær

Handlingen i «Monster» utspiller seg i en fiktiv by i Nord-Norge, og er spilt inn på Varangerhalvøya i Finnmark. Harstadværingen Bygdnes hadde aldri vært så langt nord før, og beskriver det som en helt unik plass å spille inn en TV-serie. Store deler av lokalbefolkningen bidro som statister.

- Det er en helt særegen natur, og det er jo så langt nord at det er ikke noen trær der. Men på et tidspunkt i serien skal vi inn i en skog, så vi måtte ha med trær fra Østlandet, forteller Bygdnes.

Dermed ble fire-fem treær kjørt opp med lastebil. Resten av skogscenene ble filmet i Østmarka.

- Det var ett eneste tre der oppe, som står i en privat hage, men det må pakkes inn hver vinter for å ikke fryse, sier hun.

Ingvild Holthe Bygdnes Født 15.12.1986 i Harstad.

Spiller hovedrollen som Hedda Hersoug i NRKs nye mysteriedrama «Monster».

Har jobbet som teaterskuespiller siden 2011, og blant annet spilt Hedda i «Hedda Gabler», Sally Bowels i «Cabaret», Honey i «Virginia Woolf», Lady Marion i «Robin Hood».

Spiller nå i Vepsen på Oslo Nye teater.

- Krever min plass

Rollefiguren Hedda Hersoug, er etterforskeren som får i oppdrag å finne ut hvem som har begått to drap i bygda. Det ene av dem er nærmest rituelt, og saken ser ut til å angå Hedda personlig.

Selv kan Bygdnes kjenne seg igjen i Hedda.

- Hun er en ung kvinne som ønsker å bli hørt. Det kan jeg kjenne meg igjen i. Jeg lar sjelden det at jeg er ung kvinne sette noen stopper for meg. Jeg krever min plass, både i prøverom og andre steder, sier hun.

- På hvilken måte krever du din plass?

- Det er mye hierarki i teater, men det har jeg ikke orket å forholde meg til. Det har jo ikke noe med kunsten å gjøre. Jeg har sikkert sagt ganske klart ifra hva jeg mener om ting. Men det må jo være litt friksjon også. Hvorfor skal man ellers holde på med kunst, sier hun.

«Monster» hadde premiere på NRK 10. oktober, og fikk terningkast fire på terningen av Dagbladets anmelder.