Da politiet arresterte krimforfatteren, sa han: - Jeg har ventet på dere

(Dagbladet): Den 53 år gamle forfatteren Liu Yongbiao ble fredag i forrige uke anholdt i Nanling, øst i Kina.

Han er mistenkt for fire drap som skal ha skjedd så langt tilbake som 22 år siden.

Da politiet kom skal Liu ha sagt «Jeg har ventet på dere i alle disse åra».

En 64-åring som heter Wang er også tiltalt for drapene.

Det er den delvis statlige kinesiske avisa The Paper, via søsteravisa Sixth Tone som melder om arrestasjonen. The Guardian har også omtalt saken.

Drepte fire

På kvelden 29. november 1995 sjekket Liu og den medtiltalte Wang inn på et vertshus i Zhejiang-provinsen.

Ifølge politiet er de ute etter penger, og øynene deres faller på en mann ved navn Yu. Men da han tar dem på fersken når de prøver å stjele pengene hans, slår de ham ihjel.

De skal så ha drept eierne av vertshuset og deres 13 år-gamle barnebarn for å dekke over ugjerningen.

Politibetjent Xu Zhicheng sier til The Paper at det ikke var noen forbindelse mellom den mistenkte og drapsofrene, derfor slet de med å oppklare saken, selv om den ble åpnet gjentatte ganger.

Registrene til vertshuset var også mangelfulle, men de hadde tegninger av de to, samt fingeravtrykk, fotavtrykk og noen brukte håndkler.

Ny teknologi ga gjennombrudd

- Det var ikke noe gjennombrudd før i juni, da vi brukte ny DNA-teknologi, fortalte Shen Lianjiang til The China Daily.

De skal ha sjekket 60 000 fingeravtrykk før de fant en match. I juni tok de blodprøve av Liu, og fikk bekreftet mistanken.

Ifølge avisa skrev Liu i introduksjonen til boka «The Guilty Secret», at han jobbet med oppfølgeren, «The Beautiful Writer that Killed», som skulle handle om en vakker kvinne som hadde begått flere mord uten å bli tatt av politiet.

Ifølge The China Daily skrev Liu et brev til kona etter arrestasjonen, der han blant annet fortalte at han ventet på å bli tatt.

- Jeg levde i frykt i 20 år. Jeg visste denne dagen ville komme.

Paralell sak i 2000

En liknende sak skjedde i Nederland, omtalt av The Guardian for 17 år siden.

Et år etter at kona til den nederlandske forfatteren Richard Klinkhamer forsvant i 1991, leverte han et manus til redaktøren sin som inneholdt sju måter han kunne ha drept kona si på.

En av de makabre framgangsmåtene han beskrev, var å la kroppsdelene gå gjennom en kjøttkvern og mate duene med kjøttet. Han ble arrestert, men de fant ikke noe lik, og måtte la ham gå.

19 år seinere ble en hodeskalle funnet under det asfalterte gulvet til skuret i hagen. Tannstillingen stemte med Klinkhamers avdøde kone. Dagen etter tilsto han.