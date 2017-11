Dansen rundt «rakett-mannen»

Verdenspressen blir snytt for «årets bilde» på den mer enn halvannen uke lange turen som Donald Trump skal gjøre i Asia. Besøket til den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea er strøket fra programmet.

Der hadde vi trolig fått bilder av en Trump stirrende olmt på en nord-koreansk soldat som ville stirret tilbake på Trump gjennom vinduet som skiller partene på verdens tyngst væpnede grense. Posøren Trumps blikk kan vi bare gjette oss til hvordan ville vært, men at han hadde benyttet anledningen til å se truende ut, kan vi trolig ta for gitt. Vi går glipp av bildet som kunne sagt mer enn 1000 tweeter.

Men til tross for at går glipp av disse bildene, så vil USAs og regionens forhold til Nord-Korea dominere Trumps Asia-tur. I besøkene til Japan, Sør-Korea og Kina vil Trump formelig danse rundt mannen som han nedsettende har gitt navnet «Rocket Man». I Sør-Korea puster man selvfølgelig lettet ut over at muligheten til å besøke den betente grensa til nord er strøket fra programmet. Ellers venter man i spenning på hva et besøk fra fenomenet Trump vil innebære.

Hvordan vil forakten for tradisjonelt diplomati utspille seg? Vil kunnskapsløsheten, og mangelen for interesse for kunnskap, igjen komme åpent til uttrykk? Under president Trumps første store utenlandstur, til Midt-Østen og Europa i vår, danset Trump den krigerske sverd-dansen med den saudiske kongefamilien i Saudi-Arabia, og han framsto som noe som liknet ydmyk da paven tok seg tid til en audiens med skrytepaven i Vatikanet. Og han ble nærmest tvunget til å si at han støtter Natos paragraf fem - om at et angrep på en er et angrep på alle - i Brussel, etter lang tids trassig nøling. Vi kan ha mye å se fram til på Trumps Asia-tur.

Første stopp på Asia-turen er Japan, der Trump lander imorgen. Der vil statsminister Shinzo Abe traktere Trump med livretten biff, og en runde med favoritt-hobbyen golf. Også i Japan vet man at smiger er avgjørende i diplomatiet med Trump, og da Abe og Trump møttes til en runde golf i Florida i februar tapte Abe komfortabelt. Diplomatisk sett har Abe alt å vinne på å tape for Trump, også i Japan.

Men viktigere enn det er det at Abe er den politiske leder i Nord-Koreas umiddelbare nærhet, som står nærmest Trumps aggressive og uforsonlige holdning til Kim Jong-un. Bortsett fra å tape i golf er Abes mål å få så konkrete forsikringer som mulig om amerikansk solidaritet i en eventuell konfrontasjon med Nord-Korea. Dette er aktualisert i høst etter rakettene fra Nord-Korea som har vært skutt over Japan, og landet i havet på den andre siden.

Japan er historisk sett USAs helt sentrale allierte i denne delen av verden. Trump vil støtte - trolig også offentlig - Japan i striden om territoriene i Øst-Kina havet. Trolig vil konflikten etter at Trump trakk USA fra Frihandelsavtalen for stillehavs-landene TPP, bli feid under teppet.

Etter Japan går turen til en annen nær alliert, Sør-Korea. Her møter Trump den nye sør-koreanske presidenten Moon Jae-in, som i utgangspunktet har en annen holdning til Nord-Koreas Kim Jong-un, enn de som kommer til uttrykk i Trumps aggressive tweeter. Moon vil ha dialog med Nord-Korea, selv om han også mener at tidspunktet langt fra er ideelt. Med klar adresse til USA og Trump sa Moon dette i nasjonalforsamlingen tidligere denne uka: «Det bør ikke være noen militær aktivitet på den koreanske halvøya uten av vi på forhånd er enige i det».

Så går Trumps tur til Kina, som ved siden av konflikten med Nord-Korea, er høydepunktet og den vanskeligste diplomatiske nøtta på Trumps tur. Før turen går videre til det asiatiske toppmøtet i regi av APEC i Vietnam, der også Vladimir Putin vil delta. Før Trump avslutter sin Asia-tur på Filippinene 13. november.