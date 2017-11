Daphne (53) var hovedkilde i NRK-dokumentar. For to uker siden ble hun drept av ei bilbombe

(Dagbladet): I kveld er det premiere på den norskproduserte dokumentaren «Det store sigarettmysteriet» på NRK.

Der er gravejournalisten Daphne Caruana Galizia (53) fra Malta en av hovedkildene. For rundt to uker siden ble Galizia likvidert av ei bilbombe i nærheten av hjemmet sitt i Bidjina. Drapet, som etterforskes med bistand fra FBI, Nederland og Storbritannia, har rystet landet og fått tusenvis til å gå ut i gatene.

- Et sjokk

I «Det store sigarettmysteriet» møter vi Galizia via den profilerte danske journalistduoen Mads Brügger og Mikael Bertelsen.

- Nyheten om hennes død kom som et sjokk, og jeg er fortsatt påvirket. Å bli drept av ei bilbombe på den måten er fryktelig og ubegripelig. Galizia hadde mange fiender på Malta, for hun skrev fryktløst om makteliten og beskrev landet som korrupt og en «gangsterstat», sier Brügger til Dagbladet.

Kritisk mot EU

I samarbeid med de prisvinnende norske dokumentaristene i Stavanger-baserte Piraya Film, begynner Brügger og Bertelsen å grave i angivelig korrupsjon innad i EU-systemet i Brussel. Saken tar dem til Malta.

De har jobbet med dokumentaren, som blant annet retter et kritisk søkelys mot Europas tobakkslobbyister og maktkorridorene i Brussel, i over fire år.

- Versjonen hos NRK er en kortere versjon enn originalfilmen, forteller Brügger.

På Malta undersøker de det oppsiktsvekkende politiske fallet til den lokale politikeren, og tidligere EU-kommissæren for helse, John Dalli. Han er dokumentarens hovedhistorie.

Drept journalist snur saken

Gravejournalisten Galizia har selv dekket Dallis lokale karriere tett, og blir derfor intervjuet av Brügger og Bertelsen i hennes hjem på Malta.

- Hun var en utrolig dyktig og troverdig journalist. Bloggen hennes hadde flere lesere enn alle landets aviser til sammen. At en hotellansatt fortalte oss at «det bare finnes en journalist på Malta» sier alt om henne, sier Brügger.

Det er i stor grad Galizias opplysninger som snur hele saken til de to danske journalistene på hodet, og som gjør at de ser seg nødt til å konfrontere Dalli med graverende opplysninger om hans egentlige politiske og økonomiske interesser.

Knytter Dalli til nettverk

Fram til da var duoen «på lag» med Dalli, som hevder seg utsatt for en politisk konspirasjon internt i EU. Han vil ha danskene til å nøste i trådene, men Galizia plasserer Dalli i en internasjonal bedrageriring.

Dalli nekter i dokumentaren for noen som helst befatning med bedragerianklagene.

- «Mysteriet» ligger i skyldspørsmålet. Hvem er egentlig Dalli og datteren, sier Brügger.

Skjer mye i Brussel

I dag rapporterer avisa The Malta Independent at to av Dallis døtre, sammen med flere andre som Galizia navngir i dokumentaren, er siktet for hvitvasking av penger på Malta.

John Dalli nekter fortsatt for involvering, skriver avisa.

- Prosessen har vært veldig spennende. Dessverre oppfatter mange journalister EU som kjedelig, men under lagene med byråkrati som de gjemmer seg bak, i det universet skjer det veldig mye merkelig, sier Brügger.

«Det store sigarettmysteriet» sendes på NRK2 i kveld.