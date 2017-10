- De ba moren min om å forgifte meg

(Dagbladet): Josepath Torner har viet sitt liv til å kjempe for rettighetene til mennesker med albinisme. I Tanzania, hvor Torner kommer fra, risikerer de å bli jaktet på, å få kroppsdeler skåret av, eller bli drept.

Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter har 72 mennesker med albinisme blitt drept i Tanzania mellom år 2000 og 2013, og mer enn 30 har blitt angrepet og fått kroppsdeler skåret av.

Torner er selv albino, og i kveldens «Skavlan» forteller han at hans hvite hud nesten førte til at han ble drept som baby.

- Noen tror at vi betyr lykke og andre tror at vi betyr ulykke. Da jeg ble født, ble moren min rådet til å forgifte meg, for det så ut til at hun hadde brakt ulykke over familien og samfunnet, sier Torner.

Heldigvis klarte moren å stå imot.

- Det var ikke meningen at jeg skulle leve, men moren min var virkelig helten min. Hun beskyttet meg fra krokodillers munn. Det er derfor jeg lever i dag, forteller han.

Beskyttelsessentre

Josepath Torner driver stiftelsen «Josepath Torner Foundation», som jobber for at alle mennesker med albinisme skal kunne leve trygge liv, med like rettigheter som andre mennesker.

Ifølge stiftelsen er mennesker med albinisme forfulgt i en rekke afrikanske land, på grunn av troen på at en kroppsdel fra en albino betyr lykke. Ifølge overtroen betyr en albinobaby derimot ulykke for familien.

Ifølge NRK er albinisme mer vanlig i Afrika enn resten av verden. I Tanzania er en av 1.400 mennesker født med albinisme, mens det i Europa er en av 20.000.

Tanzania har i dag 28 statlige beskyttelsessentre for barn med albinisme, men barna som bor her er skilt fra familiene sine og det er ofte dårlig hygiene i husene.

- Kunne ikke gjøre noe

I 2016 konkluderte en undersøkelseskommisjon fra FN med at selv om intensjonen er god, har sentrene blitt mer som fengsler enn som trygge hjem. Videre mente FN at Tanzania måtte gjøre mer for at barna skal kunne gjenforenes med familiene sine og leve vanlige liv.

Josepath Torner forteller i kveldens «Skavlan» at i flere områder i verden lever mennesker med albinisme i konstant frykt for angrep.

- De angrep familien til en venn av meg. De fortalte familiemedlemmene at hvis de snakket eller ropte, ville de fått problemer for de hadde macheter og andre våpen. De tok vennen min og kuttet av armer og bein, foran familien, og familiemedlemmene kunne ikke gjøre noe, forteller Torner.