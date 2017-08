Det er EØS-avtalen som gjør oss til vinnere

Det er blitt folkesport å hakke på EØS-avtalen. Mest negative er de som snakker høyest om distriktspolitikk. Sannheten er at EØS-avtalen er distriktenes beste venn.

Mange vet ikke at norsk design er ganske populært i Europa. I flere tiår har Stressless vært europeisk folkefavoritt. Mange sover under Høie-dyner. Enda flere sitter på HÅG-stoler, designet og produsert i Norge.

Norges lille økonomi er avhengig av tilgang til EU. 60 prosent av våre eksportinntekter kommer fra EU. Siden 1994, da EØS-avtalen ble gjort gjeldende, har norsk fastlandseksport økt med over 250 prosent.

Ferdigvareindustrien er del av suksesshistorien. Med møbler, tekstiler, glass har denne industrien alene en produksjonsverdi på over 121 milliarder kroner, og sysselsetter over 60000 personer, først og fremst utenfor de store byene. Ferdigvareindustrien er større enn fiske, fangst og akvakultur. Hvorfor snakker vi så mye mer om fisk, når norske dyner er like relevant for norsk økonomi?

EØS-avtalen gir norske bedrifter stabilitet og sikrer vekstmulighet. Noen mener kanskje at dette ikke så viktig. For mange andre betyr det fortsatt jobb eller kroken på døra. Ferdigvareindustrien er den største industrien som fortsatt vokser i distriktene. Norsk designindustri har produksjon i hele Norge. Omgitt av tøff natur lages produkter til hele Europa, og lønnsomme og framtidsrettede jobber. I framtida kan vi ansette flere fagarbeidere og lærlinger. Forutsetningen for spredt bosetting, der folk har en jobb å gå til, er EØS-avtalen.

Designindustrien er et av svarene på spørsmålet «Hva skal Norge leve av i morgen?». Ferdigvareindustrien har siden 1990 økt eksporten årlig med åtte prosent i snitt. Dette er oppsiktsvekkende bra! Industrien er et ben å stå på for hele Norge. Forutsetningen for næringen er EØS-avtalen.

Vi trenger robuste næringer som vokser, eksporterer og bidrar til statskassa. Slik finansieres velferden. Ferdigvareindustrien vil være del av løsningen på framtidas utfordringer. Miljøvennlig produksjon, norsk design og arbeidsplasser her hjemme er avhengig av EØS og stabile rammer.

EØS handler ikke om følelser. Det bør ikke debatten gjøre heller. EØS er eksportmuligheter, konkurransekraft, arbeidsplasser i distriktene og inntekter til Norge. Hver dag gir 60000 personer alt for å få norske produkter ut i verden. EØS-avtalen gjør det mulig. Det er den som gjør oss til vinnere.