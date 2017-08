(Dagbladet): Den palestinske regissøren Mohamed Jabaly (27) har bodd, arbeidet og skattet i Norge siden 2014.

Men i mars måtte Jabaly ut av landet, fordi Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda mener han ikke har tilstrekkelig kompetanse for å få arbeidstillatelse.

Under Amanda-utdelingen lørdag kom flere sterke støtteerklæringer fra scenen, blant annet fra TV2-reporter Fredrik Græsvik og prisvinner Øystein Mamen, som vant Beste foto for «The Rules for Everything».

«Helt tullete»

Skuespiller Anders Baasmo Christiansen er en av over 230 filmarbeidere som har skrevet under på en støttekampanje.

- Det virker helt tullete at han ikke kan få arbeidstillatelse fordi han ikke har helt korrekt utdannelse, sier Baasmo Christiansen til Dagbladet.

- Det virker som en veldig firkantet begrunnelse. Det er gjennom læring og jobb at man blir skuespiller eller regissør, sier han.

UDI og UNE mener at filmskaperen og ikke har tilstrekkelig utdanning, erfaring og kompetanse til å arbeide som regissør i Norge. Men det har Jabaly gjort siden 2014, etter en offisiell invitasjon fra Tromsø kommune.

Jabaly står bak den internasjonalt anerkjente dokumentaren «Ambulance», som omhandler bombingen av Gaza i 2014. Dokumentaren er blant annet vist på NRK.

Jabaly har nå saksøkt UNE fordi han mener at nemndas vurdering av hans kompetanse er feil.

Saken begynner i Oslo tingrett tirsdag.

- Lite skjønn

Anders Baasmo Christiansen mener man må bruke helt andre kriterier enn utdanning når det gjelder filmindustrien. Han bruker følgende sammenligning:

– Det er som om Kristoffer Joner ikke skulle få være skuespiller fordi han ikke har gått på Teaterhøgskolen. Det går ikke an, sier skuespilleren.

Skuespillerne Ane Dahl Torp, Bjarte Hjelmeland og regissør Pål Sletaune er også blant dem som har skrevet under underskriftskampanjen, som arrangeres av Norske Filmregissører. Skuespiller Janne Heltberg har tatt initiativ til kampanjen.

Også skuespiller og regissør Cecilie Mosli støtter Jabaly.

– Jeg støtter Mohamed fordi jeg anser det som direkte kunnskapsløst å vurdere han som ikke profesjonell. Veldig mange regissører i Norge, meg selv inkludert, har ikke formell utdanning som regissør. Hele bransjen anerkjenner hans arbeide, sier Mosli i en SMS til Dagbladet.

Hun mener saken viser at myndighetene viser lite skjønn.

– Når kravene blir så store at få av oss som jobber i bransjen ville passert, sier det seg selv at politikken ikke er rettferdig, men konstruert for å være ugjennomtrengelig, sier Mosli.

Takknemlig

Mohamed Jabaly er svært glad for støtten.

– Det føles fantastisk å se at alle disse menneskene støtter meg. Uansett hva som skjer i retten, gjør denne støtten at jeg føler at jeg vinner.

- Det gjør at jeg føler at jeg er annerkjent som filmmaker, sier Jabaly til Dagbladet.

Alt startet etter et filmopphold i Tromsø høsten 2014. Jabaly skulle etter planen returnere til hjemlandet Palestina, men på grunn av bombingen ble grensen mellom Gaza og Egypt stengt, noe som gjorde det umulig for ham å reise hjem.

Etter at han reiste fra Norge i mars i år, har han bodd fire måneder i London hos venner.

- Det var veldig stressende å ikke kunne reise, jobbe, eller gjøre ferdig prosjektene mine. Bare vente og vente, det er en limbotilværelse, sier han.

Blir student

Hvis han vinner frem i retten, blir vedtaket ugyldig og han får arbeidstillatelse for å jobbe i Norge som filmskaper.

Hvis ikke, kan han være her som student: Han har nemlig kommet inn på Norldand Kunst- og filmfagskole.

Dermed drar Jabaly til Kabelvåg neste uke.

- Jeg håper bare jeg kan få ro i sjelen etter rettssaken, fordi jeg er virkelig sliten av alt dette, sier Mohamed Jabaly.

UNE har tidligere opplyst overfor Dagbladet at vedtaket om utkastelse bunner i at arbeidserfaringen Jabaly besitter, ikke tilsvarer en bachelorgrad eller en fagutdanning.

- Ikke nok erfaring

UNE har tidligere uttalt seg slik om saken:

- Det UNE har vurdert, er om han kan få tillatelse som faglært arbeidstaker fordi det er det han har søkt om. Dette regelverket er politisk bestemt og det er spesifikke krav som må være oppfylt før UNE kan innvilge en slik tillatelse, har seksjonssjef Mats Risbakken sagt til Dagbladet.