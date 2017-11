Dette er våre søsken og vår framtid

«Mange barn på samme jord, samme barn rundt samme bord. Det er vi, det er vi morgendagens søsken. Som søsken av jorden bror sol søster vind, står du og jeg sammen kinn i mot kinn. Jeg tar dine hender som rekkes mot, du ser mine øyne som smiler mot deg.»

Denne sangen lærte jeg den gang jeg begynte på skolen på starten av 80-tallet, og for meg er denne teksten like viktig i dag. Det er vår plikt å sørge for at alle barn har det bra – om de bor i Norge, Uganda eller Afghanistan. Men dessverre er det ikke alle som føler dette ansvaret, det er noen som tror at vi bare har ansvar for «våre egne».

Etter å ha lest ulike kommentarer på Facebook, blir jeg rett og slett skremt. Flere kommenterer at vi må slutte å sende penger ut av landet og at de heller ønsker en pengeinnsamling til «våre egne». Men hvem er disse «våre egne» som det refereres til? Vi bor i et av verdens rikeste land, og det skulle bare mangle at vi gir til de som trenger det. Og ja, det finnes folk i Norge som kunne hatt det bedre, men det hjelper ikke å sette svake grupper opp mot hverandre.

I år hadde tv-aksjonen fokus på å gi barn som lever i områder med krig og konflikt en mulighet til skolegang. For det er disse barna som skal bygge opp igjen landet når det en gang blir fred. Dette er våre søsken og morgendagens framtid. Et av argumentene under den store innvandrerdebatten har vært at vi må hjelpe den der de er, mens nå, etter innsamlingen til UNICEF, er argumentet at vi må hjelpe «våre egne».

Er det dette vi skal lære videre til våre barn? Hva skjedde med solidaritet og nestekjærlighet? Regner med at det er de samme menneskene som skriker høyest over at barna våre lærer for lite om kristendom i skolen. Så lenge begreper som «våre egne» blir brukt, vil det alltid forbli et skille mellom «oss og dem,». Det er ikke noe som heter «våre egne» og «de andre», DET HETER VI! Og – det er vår plikt å hjelpe andre som er i nød. Husk at neste gang kan det være vi som trenger hjelp fra en søster eller bror.