Dette vet vi om sesong tre av «Stranger Things»

(Dagbladet): Sesong to av den populære Netflix-serien «Stranger Things» hadde premiere på fredag, og fikk terningkast fem i Dagbladet.

De aller ivrigste seerne har allerede pløyet seg gjennom de ni episodene, og ser nå fram til sesong tre. Advarsel: Dersom du ikke har sett ferdig sesong to enda, lagre denne siden, og kom tilbake når du har sett ferdig.

Serieskaperne Ross og Matt Duffer har bekreftet enda en ny sesong, og sagt at de planlegger å ende serien med fjerde sesong.

Selv om det blir en stund til fortsettelsen, har det dukket opp en masse teorier og spekulasjoner om hva som skjer videre.

Under har vi samlet det vi vet, sammen med noen teorier om hva som kan skje. Saken inneholder spoilere fra sesong to.

En stund å vente

Det gikk 15 måneder mellom sesong en og to, så seerne må nok smøre seg med tålmodighet.Sesong tre kommer mest sannsynlig ikke før i 2019. Flere av skuespillerne har fått en betydelig travlere timeplan etter suksessen med «Stranger Things», og skaper derfor en større utfordring med å få samlet alle til innspilling til en ny sesong.

Duffer-brødrene har også bekreftet at det i likhet med sesong to blir et hopp i tid i serien når den tredje sesongen kommer. Dette er for å holde tritt med de unge skuespillerne som stadig vokser og blir eldre.

Sesongens store skurk

Etter siste episode i sesong to kan det se ut som den store skyggeaktige skikkelsen, som barna i serien kaller the Mind Flayer, vil returnere i sesong tre.

- De fikk stengt ute the Mind Flayer, men ikke bare er den i the Upside Down (en alternativ dimensjon i serien, journ.anm.), den er også veldig oppmerksom på barna. Spesielt Eleven, sier serieskaper Ross Duffer til The Hollywood Reporter.

Will og the Mind Flayer

I sesong én og to fungerte Will som en ufrivillig port for the Mind Flayer som prøvde å invadere og ødelegge Hawkins, stedet der serien tar plass. Mot slutten av sesong to ser det imidlertid ut til at forbindelsen mellom Will og the Mind Flayer endelig er brutt.

Duffer-brødrene sa i et intervju med The Hollywood Reporter at Will i hvert fall skal få en pause nå, mens den unge skuespilleren Noah Schnapp ikke er overbevist om at rollen hans faktisk er fri.

- Personlig tror jeg han er helt kvitt ham. Det er et svært monster som tar over hele Hawkins, og alt du trenger å gjøre er å fyre opp noen flammer og skru på noen varmeovner, og så er han borte? Det gir bare ikke mening for meg. Han er fortsatt der, jeg bare vet ikke hvordan, sier Schnapp til The Hollywood Reporter.

En ny motstander

Selv om Duffer-brødrene har hintet om at vi vil få se mer av the Mind Flayer, er det ikke sikkert de snakket om sesong tre. Det er sjanser for at de setter den store skyggen på vent til sesong fire og heller finner en annen skurk til sesong tre.

Vanity Fair foreslår Elevens søster Eight, også kalt Kali, som en annen mulig motstander. Kalis evner til å få folk til å se akkurat det hun vil, i tillegg til det det hevngjerrige oppdraget hennes, kan enkelt føre henne på vei til et slag med Eleven, ifølge Vanity Fair.