DN-redaktør langer ut mot egen konsernsjef

(Dagbladet): I en kommentar publisert på Dagens Næringslivs nettsider, går avisas politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim hardt ut mot konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i DNs morselskap NHST.

Bakgrunnen er Bjørkavågs utspill i debatten om kvinneandelen i ledelsen i norske medier.

Bjørkavågs kommentar var et svar til VGs politiske redaktør Hanne Skartveit, som i en DN-artikkel denne uka går hardt ut mot ledelsen i Schibsted-konsernet, som blant annet eier VG.

Skartveit mente blant annet at det blir en «gutta boys-kultur» når det nesten bare er menn i ledelsen. Bjørkavåg var ikke enig, og svarte VG-redaktøren slik i en artikkel hos DN:

- Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer.

- Dropp den iq-testen

Det er blant annet denne uttalelsen som får DN-redaktør Alstadheim til å reise bust. Alstadheim påpeker at det er null kvinner i konsernledelsen i NHST, og skriver følgende:

«Det som gjør meg trist, er ikke først og fremst hvordan du får NHST, DN og resten av konsernet til å fremstå i offentligheten. Det som gjør meg trist, er signalet du sender til folk som jobber her. Og folk vi ønsker å rekruttere. Du får huset til å fremstå som et sted som ikke skjønner viktigheten av å dyrke talenter med ulik bakgrunn. Du gjør det tydelig at konsernet ikke har noen bevissthet knyttet til hvor blind man kan bli for å se flinke folk som ikke ligner på dem som er ledere fra før.»

DN-redaktøren avslutter med å stemple Bjørkavågs uttalelse som skadelig og avslørende. Han kommer også med følgende oppfordring til egen konsernsjef:

«Dropp den iq-testen. Dropp padleturen også. Det du må gjøre nå, er å ro. Ro så det fosser.»

- Uvant situasjon

Til Dagbladet sier Alstadheim at han opplevde at uttalelsene fra Bjørkavåg var skadelig både for konsernet og DN.

- Det var uttalelser som gir oss dårlig omdømme utad, og som gjorde mange ansatte litt flaue og oppgitte. Vi har lyst til at folk skal være stolte av å jobbe i DN.

- I kommentaren går du hardt ut mot din egen konsernsjef. Hvilke vurderinger gjorde du deg i forkant av publisering?

- Det er en uvant situasjon, men jeg opplevde at det var nødvendig å skrive den kommentaren, sier Alstadheim, som samtidig påpeker at Trine Eilertsen og Hanne Skartveit, politiske redaktører i henholdsvis Aftenposten og VG, også har kritisert sitt konsern Schibsted i harde ordelag denne uka.

- Gunnar Bjørkavåg sier i dag til Medier24 at «dette ble veldig dumt», og legger seg flat for kritikken. Hva tenker du om det?

- Det har han helt rett i, at det ble veldig dumt. Det er fint at han ser det nå, slår DN-redaktøren fast.

- Må være mye mer ydmyk

Gunnar Bjørkavåg har lest Alstadheims kommentar, og sier til Dagbladet at han nok «får som fortjent» av DNs politiske redaktør.

- Det var feil av meg å si det jeg sa, både i måte og innhold. Det er bare å legge seg flat, sier konsernsjefen.

- Hva var bakgrunnen for uttalelsen til DN?

- Jeg fikk spørsmål om kvinneandelen i styret, ledelsen og mellomledelsen, og det svarte jeg på. Så fikk jeg et spørsmål om «gutta boys-kultur». Jeg kom rett fra et møte som hadde vært veldig vellykket, og jeg likte ikke sånne «gutta boys»-anklagelser så godt der og da. Da bjeffet jeg litt tilbake. Det ble helt feil av meg, erkjenner Bjørkavåg, og legger til:

- Jeg må være mye mer ydmyk, og være flinkere til å jobbe med slike spørsmål.

- Hvis du kunne svart på nytt, hva ville du sagt da?

- Det er viktig med mangfoldig ledelse, både knyttet til kjønn, alder og bakgrunn. Jeg tror Hanne Skartveit har rett, og det må jeg skjerpe meg på.

- Hvordan jobber dere for å sikre mangfold i ledelsen?

- Det handler om å utvikle talenter slik at flere og flere blir kvalifisert. Dette har også vært en alvorlig sak for meg. Jeg må se til at vi er bedre til å utvikle toppledere. Jeg har ingen kvinner i ledelsen nå, og at situasjonen er som den er, er kanskje et tegn på at jeg har prioritert helt feil.