Drama i kulissene til «Blue Planet 2»: Ubåt begynte å lekke på havets dyp

(Dagbladet): «Havet dekker 70 prosent av vår planet, samtidig er det minst utforsket. Gjemt under bølgene finnes skapninger utenfor vår fatteevne», sier forteller Sir David Attenborough under åpningssekvensen til «Blue Planet II», som søndag ble sendt på BBC.

«Blue Planet II» er oppfølgeren til «Blue Planet», som kom i 2001. Gjennom fire år har kamerateamet gjennomført 125 ekspedisjoner og filmet 6000 timer under vann over hele verden.

1000 timer er tilbragt i ubåt, forteller produksjonsleder Katie Hall til BBC.

Serien er filmet i det dypeste hav, i korallrev, på åpent hav og kystlinjer. Teknologien til Sir David Attenboroughs program er også blitt enda bedre.

Blant annet følger kameraene raske sjødyr som delfiner og tunfisk.

Gjennom syv episoder lover skaperne spektakulære undervanns-aliens og drama i dypet som aldri tidligere er blitt fanget på kamera.

Se traileren til «Blue Planet II» i toppen av artikkelen.

Tok inn vann på 450 meters dyp

Livet under havoverflaten og kampen for tilværelsen kan være brutal, men også for kamerateamet har deler av filmingen vist seg å være nervepirrende.

- Det mest spennende som skjedde var under den aller første dykkingen i Antarktis. På 450 meters dyp begynte ubåten å ta inn vann. Vi hadde 45 minutter på å komme oss opp til overflaten, forteller produsent Orla Doherty i et intervju med The Guardian.

Doherty er en av de som har utfordret grensene i forbindelse med «Blue Planet II». Under innspillingen tilbrakte han 500 timer i en spesialbygget ubåt, 1000 meter under havoverflaten.

I intervjuet forteller Doherty at han ikke så for seg noen lykkelig slutt da båten tok inn vann nede i dypet.

- Det tok 20 minutter å finne ut hvor vannet kom fra og hvordan vi skulle klare å stoppe lekkasjen. Det var noen spennende 20 minutter.

Da lekkasjen var stoppet bestemte Doherty og de to medarbeiderne i båten seg likevel for å fortsette ekspedisjonen i dypet. Ifølge Doherty var alle arbeidstimene verdifulle.

Omringet av rovdyr

Ifølge Doherty var opplevelsene på havets dyp som en science-fiction- film. Blant annet oppdaget teamet ukjente undervannsvulkaner.

- Det var som å lande på en annen planet. Vi har alltid visst at dypet er fullt av aliens, rare dyr og bisarre undervannslandskap. Vi oppdaget rosa, lilla og blå korallrev, forteller han.

Ifølge Doherty er det blitt filmet ting som aldri før er blitt sett. Blant annet Humboldtblekksprut- angrep. Kjempeblekkspruten har, ifølge National Geographic, fått tilnavnet den røde djevelen.

- De er to meter store monstre. De er farlige og tøffe rovdyr. Vi var omringet av tusen av dem. Vi så også en enda mørkere side. De angriper hverandre og blir kannibaler hvis de ikke har nok mat, forteller han.

I Norge

Filmingen har foregått i hele 39 land, også i Norge fikk filmskaperne et nært møte med de største av havets rovdyr. Interaksjon mellom Knølhval og spekkhoggere er også for første gang fanget på film.

Ifølge avisa Nordlys får man i fire av syv episoder se knølhvaler, spekkhoggere og hvalrosser langs den norske kysten, blant annet på Vengsøya og Andfjorden i Troms og på Svalbard.

Britiske Jonathan Smith, en av produsentene til «Blue Planet II», beskriver, ifølge avisa, møtet mellom knølhvalen og spekkhoggerne som utrolig.

Spekkhoggerne jaktet på sild. Filmskaperne fulgte dem i jakten, - hvordan de jaget silden til overflaten for så og slå dem i svime med halen. Knølhvalen, som hørte denne lyden kom så for å forsyne seg av spekkhoggernes fangst.

- Et så nært møte mellom disse to rovdyrene er utrolig fascinerende, har Smith uttalt til avisa.