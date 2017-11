Dustin Hoffman anklaget for å ha befølt 17-åring: «Jeg tar et hardkokt egg... og en bløtkokt klitoris»

(Dagbladet): I tiden etter at det ble kjent at Hollywood-produsent Harvey Weinstein skal ha seksuellt trakassert en rekke kvinnelige skuespillere, har stadig flere anklager dukket opp mot både Weinstein og andre.

Den siste i rekka er den Oscar-belønte skuespilleren Dustin Hoffman (80).

Skribent Anna Graham Hunter anklager den nå 80 år gamle skuespilleren for å ha seksuellt trakassert henne da hun som 17-åring jobbet som lærling på filmsettet til «Death of a Salesman» i 1985.

«Han var åpenlyst flørtende, han tok tak i rumpa mi, han snakket om sex til meg. En morgen da jeg gikk til prøverommet hans for å ta frokostbestillingen hans så han på meg og gliste, mens han tok seg god tid. Så sa han: «Jeg tar et hardkokt egg... og en bløtkokt klitoris», skriver Hunter i et innlegg på The Hollywood Reporter.

Hunter forteller at følget til Hoffman brøt ut i latter mens hun selv gikk på toalettet og gråt.

Dokumenterte alt i en dagbok

Hunter skriver i innlegget sitt at hun skrev ned hendelsene i en dagbok i løpet av de fem ukene hun tilbrakte på filmsettet.

«I dag, da jeg fulgte Dustin til limousinen hans, befølte han meg på rumpa fire ganger. Jeg slo ham hver gang, hardt, og sa til ham at han var en ekkel, gammel mann», skrev Hunter.

Hun forteller også at hun fikk beskjed om å innfinne seg med Hoffmans oppførsel av en overordnet som sa til henne at hun burde ofre noen av verdiene sine for produksjonens skyld.

Unnskylder seg

Ifølge The Guardian har Dustin Hoffman allerede svart på innlegget med en unnskyldning:

«Jeg har stor respekt for kvinner og synes det er forferdelig at noe jeg kanskje har gjort kan ha satt henne i en ukomfortabel situasjon. Jeg beklager. Det gjenspeiler ikke hvem jeg er.»