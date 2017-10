Eminem påførte nasjonalistparti rekordbot på 3,65 millioner kroner

New Zealands nasjonalistparti er i hardt vær. Forrige uke måtte det gi fra seg makten, og nå har landets høyesterett påført dem et nytt nederlag.

Plagiat av monsterhit

I en kjennelse offentliggjort i dag slår retten fast at partiet hadde krenket opphavsretten ved å bruke en sang, kalt «Eminem Esque», som er litt for lik Eminems «Lose Yourself» - i partiets valgkamp i 2014, skriver The Guardian.

Retten har kommet fram til, og skriver:

«Forskjellene mellom de to låtene er minimale. Deler av «Eminem Esque» som ble brukt i Nasjonalpartiets kampanjeannonse, gjenspeiler også vesentlig «Lose Yourself».

Nasjonalistene er skuffet

Eminem engasjerte de amerikanske selskapene Eight Mile Style og Martin Affiliated i Detroit, som tok saken i til det newzealandske rettssystemet og hevdet at partiet brukte en versjon av låta som ikke var lisensiert.

Høysterett har gitt partiet en bot på 600 000 newzealandske doller, som vi si 3,65 millioner kroner.

Partisekretær Peter Goodfellow sa i en uttalelse at han var skuffet over utfallet av saken.

- Vi kjøpte denne musikken fra et anerkjent australsk musikkproduksjonsselskap, som igjen hadde kjøpt materialet fra en amerikansk leverandør, har han uttalt han.

En Eminem-juvel

«Lose Yourself» fra 2003 blir omtalt som en av de største juvelene i Eminems produksjon. Låta, fra filmen «8 Mile» fikk en Oscar samme år, og vant Grammy for beste raplåt i 2004.

Nasjonalistpartiet vurderer nå konsekvensene av dommen og hva de skal gjøre videre.

Partiet skal ha reist krav overfor leverandørene og rettighetshaverne av musikken, som partiet mener er ansvarlig for tapet det er påført.