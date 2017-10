En av årets største kinoflopper risikerer å gå 800 millioner i minus: - En kalkun

(Dagbladet): Det er gigantiske pengesummer som kastes rundt i Hollywood.

Katastrofefilmen «Geostorm» pekes ut til å bli en av årets store internasjonale filmflopper, ifølge The Wrap. Til tross for at den spilte inn rundt 535 millioner kroner i åpningshelga har besøkstallene frosset til.

Produksjonsbudsjettet skal ha vært 120 millioner dollar, rundt 961 millioner norske kroner. Her på berget har hittil bare 16 373 personer sett filmen, ifølge bransjetall fra Film og Kino.

«En kalkun»

«Geostorm» var opprinnelig ment for kinolansering for nesten to år siden, men hadde først premiere verden over forrige uke.

I tillegg til en urovekkende lang premiereutsettelse skal, ifølge nettstedet Collider, filmens markedsføringsbudsjett også ha blitt gått over med ostehøvel etter at de skjønte at de «satt med en kalkun i hendene».

- 800 mill. i tap

Eksperter The Wrap har pratet med estimerer at «Geostorm» må dra inn 300 millioner dollar, rundt 2.4 milliarder kroner, internasjonalt for å tilfredsstille forventningene og utgiftene til studioet Warner Bros.

Men i horisonten kan den nylig sjøsatte filmen så vidt skimte 200 millioner dollar i inntjening, mener ekspertene. Dermed kan klimathrilleren ende med å tape rundt 100 millioner dollar, altså 800 millioner kroner. En real kjølhaling for investorene.

Filmen er ennå ikke lansert i gigamarkedet Kina, men der beholder myndighetene store deler av kinoinntektene. Derfor vil den helt store inntjeningen utebli, skriver The Wrap.

- Katastrofe av en film

Kommersiell flopp er bare én kald side av det ugjestmilde farvannet «Geostorm» forsøker å holde seg flytende i om dagen, for samtidig er også prosjektet blitt stemplet som en kunstnerisk kalkun, ifølge det viden brukte rangeringssystemet til kritikertorget Rotten Tomatoes.

For med en score på bare 11 prosent forliser «Geostorm», og synker pill råtten til bunns. I godt selskap med blant annet filmatiseringen av Jo Nesbøs «Snømannen».

– Den mangler imponerende visuelle effekter, velskrevne karakterer og involverende dramatikk. «Geostorm» sikter mot å bli en episk katastrofefilm, men ender opp som en katastrofe av en film, er konsensusen til nettstedet.

Kamp mot klokka

«Geostorm» finner sted i en framtid hvor den overhengende trusselen av en rekke katastrofale naturkatastrofer har fått jordas ledere til å inngå et samarbeid.

Et nettverk av klimakontrollerende satellitter, som holder det globale været i sjakk, er skutt opp i verdensrommet, men som vanlig holder selvfølgelig ikke langtidsvarselet.

Vitenskapsmannen Jake (Gerard Butler) må dermed ut i verdensrommet å reparere en ødelagt satellitt som står i fare for å slippe en stor storm løs på jorda. Kampen mot klokka får en ekstra dimensjon idet broren hans Max (Jim Sturgess) oppdager et komplott om å ta livet av den amerikanske presidenten.