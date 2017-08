Jeg leste med stor interesse Sigrid Hvidstens kommentar 12. august. Det klødde i fingrene etter å skrive fra et annet ståsted, med andre erfaringer og andre briller på. Innovasjons- og næringsbrillene.

Kjære Erna og Jonas. Dette er en bønn fra innovasjonsdypet, en bønn som ikke bryr seg om hvem som inntar statsministerstolen.

Kan dere gjøre rom for en kulturminister som bygger broer mellom kultur og næring? En som føler kjærlighet for å få ut verkene til et nasjonalt og internasjonalt publikum? Som kan snakke varmt og nært om et stykke kunst og potensialet for å begeistre, som resulterer i økt omsetning og arbeidsplasser? En som utfordrer og setter ambisjoner på vegne av kulturlivet?

Jeg forundres over at så mange tar avstand fra koblingen mellom kultur og næringsliv. Er båndene til publikum, marked og næringsliv så urene, mens de offentlige midlene garanterer kunstnerisk frihet? Blir kulturlivet besudlet av nye inntektskilder? Går det an å elske kultur og samtidig brenne for at kulturen når publikum og kunstnerne får betalt? Er ikke det den ultimate gave for hardt arbeid og kreativitet at mange kan gledes eller ergres over verket?

Arbeiderpartiet innviet koblingen mellom kultur og næring i 2001. Mye godt har kommet ut av dette samarbeidet, mange kunstnere og kulturbedrifter har fått kapital og kunnskap til å produsere og tjene mer. Dagens regjering har trappet opp arbeidet og Innovasjon Norge har fått virkemidler for å fremme små og store aktører. Vi lærer dem hvordan de bygger bedrifter, viktigheten av klynger, og vi får dem ut i verden.

Kan vi ha to tanker i hodet samtidig? Være for offentlig støtte og samtidig for kultur som næring? Kan mangfold i finansiering bidra til større interesse for kultur, mer interessant kunst og et mer innovativt, mangfoldig næringsliv?

Vi trenger en kulturminister som kjemper med hud og hår for kreative, nye måter å finansiere kultur på. Som lar seg rive med. Griner på teater. Danser på konsert. Som er synlig stolt av det Norge får til, men stiller krav og utfordrer til kvalitet, engasjement og eksport. Både følelser og tall, arbeidsplasser og inntekter.

I Storbritannia står kulturell og kreativ næring for ni prosent av BNP, mot tre prosent i Norge. Kan vi heve ambisjonene på dette feltet i Norge?

Kan vi få rom for det? Vær så snill?