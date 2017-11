En priveligert takker for seg

Saifullo Saipov (29) var blant de heldige. Han slapp gjennom nåløyet for de fleste unge usbekere, og kom inn i USA, i mulighetenes land. Han hadde vunnet i livets lotteri, han var priveligert. Fra 2004 til 2014 kom 47 537 usbekere til USA, litt under 5000 i året. Saifullo Saipov var en av dem. Han slapp inn på grunn av familieforbindelser, ser det ut til. Saipovs far er en venn av mannen til Dilfuza Iskhakova, som den unge Saipov bodde hos da han kom til USA og Ohio i 2010.

- Han virket å være en snill gutt, men han snakket ikke så mye. Han gikk bare på jobb, og kom tilbake. Han jobbet i et lagerhus, sier Iskhakova.

Til en annen usbekisk emigrant, fra tida da Saipov bodde i Florida, ga han uttrykk for at han likte seg i USA. Men til tross for at Saipov giftet seg i 2013 med en annen usbeker fra hovedstaden Tasjkent, Nozima Odilova (19), og fikk to barn, så gikk det helt galt for ham i USA. Sitt liv som fri mann i USA endte med at han ropte «Alluh Akbar» - Gud er stor. Før han ble skutt i magen av politiet.

Saifullo Saipov er en av flere terrorister fra Usbekistan som bare det siste året har gjennomført større terroraksjoner. 3. april drepte Akbarzhon Jalilov seks mennesker pluss seg selv på metroen i St. Petersburg i Russland. Han var usbeker med bakgrunn fra byen Osh i Kirgisistan. Og han var så velintegrert i Russland at han hadde tatt russisk statsborgerskap, og hadde en relativt attraktiv jobb som sushi-kokk.

Bare fire dager etter slo Rakhmat Akilov til, da han drepte fem mennesker med en varebil som han kjørte gjennom Drottninggatan, i Stockholm. Han var en mislykket løsarbeider, med familie i Usbekistan. Han hadde mistet sin svenske oppholdstillatelse, og hadde et utvisningsvedtak hengende over seg.

Å bli født med et usbekisk pass er som regel en tung skjebne. I et land med en tung islamsk historie ble religionen praktisk talt forbudt i 70 år i sovjet-tida. Etter at landet ble selvstendig i 1991, styrte Islam Karimov med jernhånd, fram til han døde for et år siden. Frykten for ytterliggående islamister førte til blodige massakrer mot meningsmotstandere. Usbekistan ble sammen med Turkmenistan det verste landet for menneskerettigheter i regionen. Den økonomiske veksten ble forbeholdt de rike, og barn jobber fortsatt som slaver i bomullsindustrien.

Det gjør at minst fem millioner sentral-asiater er arbeidsmigranter i Russland. Godt over en million av dem er Usbekere. De lever ofte stuet sammen i lagerlokaler, slik det ved flere anledninger har blitt avslørt i Russland. Som i Europa og i USA er det de som får de dårligst betalte jobbene, og blir marginalisert i samfunnet. Blant dem er det vekstvilkår for historiene om de undertrykte muslimene, og den dekadente, gudløse flertallsbefolkningen.

Til Russland er det enkelt å komme for usbekere og andre sentral-asiater. Det er de som klarer å komme til EU eller USA som er vinnerne i det menneskelige usbekiske lotto-spillet. I det spillet Sayfullo Saipov først vant. Og så tapte.