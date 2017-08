En tredjedel av den energien verden vil trenge i 2050 må komme fra olje og gass

«Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest», skrev Henrik Ibsen. Slik er det også med Dagbladets lederartikkel mandag. Utgangspunktet for artikkelen er at verden ikke vil trenge olje og gass. Og da er det originale resultatet at hvis vi slutter å produsere olje og gass i Norge, så vil klimagassutslippene i verden gå ned. Problemet er at hele resonnementet er feil.

Energi fra sol og vindkraft står for to prosent av verdens energiforsyning. Framover må det produseres så mye fornybar energi som mulig. Oljeselskapene går foran. Total er en av verdens største produsenter av solenergi. Statoil satser tungt på utvikling av havvind. Men selv om alle nye privatbiler i hele verden skulle være elektriske, vil det ta tid å skifte ut bilparken. Produksjon av stål, sement og kjemiprosesser er kraftkrevende industri som også framover vil kreve olje og gass. Svært mye av det vi omgir oss med – mobiltelefoner, kjøkkenutstyr, interiøret i bilen – er laget av olje.

Det er fundamentalt viktig at vi når målene fra Paris. Fram til 2050 blir vi opp mot 2 ½ milliard flere mennesker på jorda. Derfor vil vi trenge både så mye fornybar energi som kan produseres og mye olje og gass.

Også når vi legger til grunn at verden skal nå togradersmålet, viser de beste anslagene at 1/3 av den energien verden vil trenge i 2050 må komme fra olje og gass.

Selv om forbruket av olje i et slikt framtidsbilde vil være lavere i 2040 enn i dag, må det hvert år framover oppdages nye oljeressurser i verden tilsvarende hele den årlige produksjon som Norge har i dag.

Norge står bare for to prosent av verdens oljeproduksjon. Kutter vi produksjonen i Norge vil leveransene fort tas over av andre land, som for eksempel Russland. Men da mister vi de enorme inntektene fra oljevirksomheten som vi bruker til å betale for helsevesen og utdanning.

Skal vi opprettholde produksjonen i Norge etter 2030 må vi gjøre nye funn. Derfor er det viktig med tilgang til nytt areal, slik regjeringen nylig har utlyst i Barentshavet. Det er viktig for over 200.000 arbeidsplasser. Det er viktig for at Norge fortsatt skal kunne være verdens beste land å bo. Å flytte produksjonen fra Norge til andre land vil ikke redusere klimautslippene. Tvert imot. Alternativet er ofte land med langt høyere utslipp fra produksjonen enn det vi har i Norge.