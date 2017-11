Enda et tegn på at denne mannen vet om skandalene i Hollywood før alle andre

(Dagbladet): Denne uka sprakk nyheten om at «House of Cards»-skuespiller Kevin Spacey (58) angivelig skal ha forsøkt å forføre «Star Trek: Discovery»-stjerna Anthony Rapp (46) da Rapp var 14 år.

I et intervju med Buzzfeed har Rapp hevdet at Spacey, som den gangen var 26 år, inviterte ham og en 17 år gammel venn til en nattklubb og senere til en etterfest hjemme hos Spacey. Her skal den eldre skuespilleren ha forsøkt å forføre Rapp.

Spacey har lagt ut en lengre beklagelse på sosiale medier hvor han blant annet skriver at han ikke kan huske det 30 år gamle møtet. Spacey beklager det han beskriver som upassende oppførsel i fylla.

I forbindelse med anklagen har et klipp fra komiker Seth MacFarlanes animasjonsserie «Family Guy» igjen begynt å sirkulere på nettet, ifølge Deadline.com.

«Rømt fra Kevin Spaceys kjeller»

I klippet, som ble sendt i 2005, løper babyen Stewie naken gjennom et kjøpesenter og roper: «Hjelp! Jeg har rømt fra Kevin Spaceys kjeller».

CNN er også blant mediene som har omtalt klippet. Det amerikanske nyhetsselskapet har ikke fått en kommentar fra verken Spacey eller MacFarlane angående episoden.

Men det er ikke første gang Seth MacFarlane (43) har kommet med hint om Hollywood-stjerners svin på skogen før de er blitt offentlig kjent.

I lys av Harvey Weinstein-skandalen som startet etter at New York Times publiserte en omfattende artikkel der filmmogulen ble anklaget for sextrakassering av kvinner over flere tiår, fikk også MacFarlanes (43) fire år gamle Oscar-kommentar fra 2013 ny relevans.

- Resultat av forakt og sinne

MacFarlane var Oscar-vert og hadde nettopp annonsert hvilke fem skuespillere som var nominert til prisen for beste kvinnelige birolle da han kom med den syrlige kommentaren om en av Hollywoods mektigste menn, skriver Independent.

- Nå trenger de ikke å late som at de er tiltrukket av Harvey Weinstein lenger, sa MacFarlane.

På Twitter utdypet «Family Guy»-skaperen bakgrunnen for det fire år gamle stikket mot Weinstein:

«I 2011 betrodde min venn og kollega Jessica Barth, som jeg jobbet med i «Ted»-filmene, seg til meg om sitt møte med Harvey Weinstein og hans forsøk på tilnærmelser. Siden da har hun tappert snakket ut.» skriver MacFarlane.

«Det var med dette i bakhodet at jeg ikke kunne motstå muligheten til å sende et spark i hans retning, da jeg var Oscar-vert i 2013. Og vær dere sikre. Det kom som et resultat av forakt og sinne.

Ifølge Anthony Rapp skal også han ha ønsket å fortelle sin historie i kjølvannet av #Metoo-kampanjen, som oppsto i kjølvannet av Weinstein-avsløringen.